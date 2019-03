Social Media: Machen Selfies unglücklich?

Das Experiment zeige zum ersten Mal, dass schon ein einziges Selfie zu posten das Befinden verschlechtern kann, schreiben die Wissenschaftlerinnen. Bereits zuvor haben einige Studien die Nutzung von Social Media mit einem geringeren Selbstvertrauen in Verbindung gebracht, mit größeren Zweifeln am eigenen Aussehen und mit einzelnen Symptomen von Essstörungen. Allerdings erfassten diese Untersuchungen das Online-Nutzungsverhalten und die übrigen Variablen gleichzeitig, weshalb unklar blieb, ob die Aktivität auf Social Media wirklich ursächlich mit den Auffälligkeiten zusammenhing. Dem stehen wiederum Forschungsergebnisse entgegen, laut denen sich die Nutzer von sozialen Netzwerken stärker mit ihren Mitmenschen verbunden fühlen und über ein größeres Wohlbefinden berichten – das Thema ist also vielschichtig.