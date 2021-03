Persönlichkeit: Die übersehenen Narzisstinnen

Elizabeth Holmes hatte es geschafft: Mit Anfang 30 war sie die weltweit jüngste Selfmade-Milliardärin. Sie zierte die Cover der bedeutendsten Wirtschaftsblätter, und das »Time Magazine« kürte sie zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Gegenwart. Die Welt hatte lange auf so eine Vorzeigeunternehmerin und Powerfrau gewartet; auf eine, die auf Augenhöhe war mit Microsoft-Gründer Bill Gates, Tesla-CEO Elon Musk und dem 2011 verstorbenen Apple-Chef Steve Jobs. Letzterer war Holmes' großes Vorbild. Nicht nur beruflich, auch modisch eiferte sie ihm nach und trug meist einen schwarzen Rollkragenpullover.

Ihre Idee versprach so revolutionär zu sein wie das iPhone: Ein neues Analysesystem soll schon mit wenigen Tropfen Blut zahlreiche Labortests durchführen, Viren, Antikörper und Krebsmarker nachweisen und innerhalb weniger Minuten nach mehr als 100 Krankheiten fahnden. Um diesen Plan umzusetzen, brach Holmes ihr Studium des Chemieingenieurwesens an der Stanford University ab und gründete das Start-up Theranos. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten, ihren großen blauen Augen und ihrem Charisma zog sie Menschen in ihren Bann und gewann zahlreiche wohlhabende Unterstützer. Medienmogul Rupert Murdoch, US-Bildungsministerin Betsy DeVos, der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger und viele andere investierten Millionen in ihre Firma.

Der Haken: Das von Theranos angepriesene Blutanalysesystem, das die medizinische Diagnostik revolutionieren sollte, hat nie funktioniert. Patienten hatten reihenweise falsche Testergebnisse erhalten. Holmes steht im Verdacht, die Öffentlichkeit jahrelang getäuscht und das unbrauchbare Gerät wissentlich in Umlauf gebracht zu haben. Als Mitarbeiter von Theranos sich 2015 an die Presse wandten, platzte die Blase. Es war alles eine große Show. Holmes, so wirkt es, wollte um jeden Preis als Wunderkind gefeiert werden. Dabei schien sie nicht zu stören, dass dadurch Menschen zu Schaden kamen. Macht und Erfolg wurden womöglich zum Selbstzweck. Viele Experten vermuten hinter ihrem selbstdarstellerischen und manipulativen Verhalten einen Hang zum Narzissmus. Dass der Fall Holmes großes Aufsehen erregte, lag aber nicht nur an der Dreistigkeit des ihr zu Last gelegten Betrugs, sondern auch am Geschlecht der Verdächtigen.

Auf einen Blick Großartig und verletzlich Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das in der Bevölkerung normal verteilt ist und sowohl positive als auch negative Seiten hat. Von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung spricht man erst, wenn eine hohe Ausprägung zu Leid und Problemen führt. Männer erhalten die Diagnose häufiger als Frauen. Das kann an unterschiedlichen Charaktermerkmalen und Geschlechterklischees liegen sowie daran, dass Frauen eher zu einer Form des pathologischen Narzissmus neigen, die leicht übersehen wird. Bei diesem so genannten vulnerablen Narzissmus halten sich Betroffene zwar ebenfalls insgeheim für etwas ganz Besonderes und haben hohe Ansprüche, neigen aber zu einem niedrigeren Selbstwertgefühl und vermeiden Bewertungssituationen.

Auch wenn Sigmund Freud Frauen noch für das eitlere Geschlecht hielt – heute gilt der Narzissmus als typisch männliche Charaktereigenschaft. Prominente, denen man einen Hang dazu nachsagt, sind der US-Präsident Donald Trump, der Rapper Kanye West oder der Fußballer Cristiano Ronaldo. Doch längst nicht jeder, der großspurig auftritt, ist deswegen gleich krank. In der Persönlichkeitspsychologie versteht man unter Narzissmus ein Merkmal, das wie Körpergröße oder Intelligenz in der Bevölkerung normalverteilt ist. Die meisten bewegen sich im Mittelfeld, sehr hohe und sehr niedrige Ausprägungen kommen selten vor. Einer der meistverwendeten Narzissmus-Fragebogen erfasst drei Hauptkennzeichen: Autoritätsanspruch und Führungsdenken (zum Beispiel »Ich bin der geborene Anführer«), Hang zur Selbstdarstellung (»Ich stehe gerne im Mittelpunkt«) sowie ausbeuterisches Verhalten (»Es fällt mir leicht, andere zu manipulieren«).

Ein gewisses Maß dieser Persönlichkeitseigenschaft ist sogar hilfreich. Wer viel von sich hält, tritt oft charmant auf, kommt bei anderen gut an und hat Erfolg im Beruf. Erst wenn die Ausprägung so extrem wird, dass sie bei Betroffenen oder ihrem Umfeld erhebliches Leid verursacht, spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der Anteil der Männer, die eine solche Diagnose erhalten, liegt mit 7,7 Prozent in der Tat höher als bei Frauen (4,8 Prozent).

Schwankendes Selbstwertgefühl

Entgegen der landläufigen Meinung fühlen sich pathologische Narzissten nicht einfach besonders wertvoll. Stattdessen schwankt ihr Selbstwertgefühl je nach Situation stark und hängt mehr als üblich von der Anerkennung durch andere ab. Häufig begeben sich Betroffene erst in Behandlung, wenn sie in eine schwere Krise geraten und das sorgfältig aufgebaute Kartenhaus zusammenbricht, etwa nach Misserfolgen, einer Trennung oder einer Kündigung. Die psychischen Folgen gehen mitunter bis hin zu Selbstmordgedanken.