Kollektiver Narzissmus: Wir, wir, wir!

Die Wahlergebnisse der vergangenen Jahre deuten darauf hin, dass der kollektive Narzissmus in der Gesellschaft zunimmt

Dass kollektiver Narzissmus politische Entscheidungen beeinflusst, lässt sich auch empirisch belegen – etwa am Beispiel der US-Präsidentschaftswahl 2016. Christopher Federico von der University of Minnesota in Minneapolis und Agnieszka Golec de Zavala vermuteten, dass Bürger, die stark zu kollektivem Narzissmus neigten, eher Donald Trump ihre Stimme gegeben hatten. 2018 überprüften sie diese These im Rahmen einer groß angelegten Studie. Die Teilnehmer waren 1730 US-Amerikaner, die vom Center for the Study of Political Psychology der University of Minnesota befragt worden waren. In verschiedenen Fragebogen sollten sie sich zu ihrer Meinung zu Trump und zu ihrer Wahlentscheidung äußern. Zusätzlich erhoben die Forscher mit Hilfe von Statements wie »Wenn die USA das Sagen in der Welt hätten, wäre diese ein besserer Ort« oder »Es macht mich wütend, wenn andere die USA kritisieren« bei jedem Teilnehmer auch den individuellen Hang zum kollektiven Narzissmus.

Wer Trump gewählt hatte, erzielte dabei tatsächlich höhere Werte in puncto kollektivem Narzissmus als diejenigen, die sich für andere Kandidaten entschieden oder sich enthalten hatten. Außerdem stimmten Männer, Weiße, Konservative, fremdenfeindliche und ärmere Menschen ebenfalls häufiger für den Immobilienmogul. Der kollektive Narzissmus blieb allerdings unter all den genannten Einflüssen der Spitzenreiter. Der einzige Faktor, der einen noch größeren Einfluss auf die Wahlentscheidung hatte, war die Parteizugehörigkeit zu den Republikanern.

2017 hatte Golec de Zavala bereits gemeinsam mit portugiesischen Forscherinnen untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen kollektivem Narzissmus und dem Brexit bestand. 280 britische Staatsbürger nahmen an der Onlinebefragung teil, die deren Entscheidung beim Referendum über den EU-Austritt sowie demografische Daten und persönliche Einstellungen erfasste. Dabei zeigte sich, dass unabhängig von Alter, Herkunft und Bildungsstand der Wähler drei Faktoren klar mit einem »Leave«-Vote zusammenhingen: der kollektive Narzissmus, der Autoritarismus und die soziale Dominanzorientierung einer Person. Unter den letzten beiden verstehen Psychologen eine Befürwortung autoritärer politischer Strukturen sowie den Glauben daran, dass manche Gruppen anderen überlegen sind. Laut den Autoren zeigten sich in diesen drei Faktoren voneinander unabhängige Aspekte der wahrgenommenen Bedrohung durch Migranten, gegen die man sich mit einem EU-Austritt abschotten wolle.

Hitliste der Hybris

Doch Amerikaner und Briten sind natürlich nicht die Einzigen, die ihr Land gerne an der Spitze der Weltordnung sehen wollen. Welche Nationen haben das größte Ego? Um das herauszufinden, fragten Forscher um den israelischen Kognitionswissenschaftler Franklin Zaromb Studenten aus 35 Nationen, welche Bedeutung ihr Land ihrer Meinung nach für die Weltgeschichte hatte. Dabei sollten die Probanden mit einer Prozentzahl beziffern, welcher Anteil der historischen Entwicklung allein auf ihr Heimatland zurückgeht. Dass sich die historische Bedeutung eines Landes so nicht sinnvoll ermitteln lässt, war den Forschern dabei klar. Stattdessen fertigten sie mit den Daten ein internationales Ranking der Selbstüberschätzung an.

Ganz oben auf dieser Hitliste der Hybris stand Russland: Die Russen schätzten den Einfluss ihrer Heimat auf sage und schreibe 61 Prozent. Auf Platz zwei folgte Großbritannien mit 55 Prozent; auf Platz drei Indien mit 54 Prozent. Deutschland und die USA lagen mit rund 30 Prozent im Mittelfeld. Am bescheidensten gab sich die Schweiz mit 11 Prozent. Solche Zahlen nannten die Befragten wohlgemerkt, obwohl sie wussten, dass der Einfluss aller Nationen zusammen am Ende 100 Prozent ergeben müsste. Alle Länderwerte zusammengerechnet, kamen die Forscher aber auf erstaunliche 1156 Prozent – ein Indiz für kollektiven Größenwahn.

Dieser nationale Narzissmus hängt vermutlich mit den Geschichten zusammen, die man sich im jeweiligen Land über die Vergangenheit erzählt. Die Leistungen der eigenen Vorfahren, so die Autoren, werden dabei häufig aufgebläht. Zudem käme die Geschichte des eigenen Landes einem verständlicherweise häufig als Erstes in den Sinn, wenn man sich über die Errungenschaften der Welt Gedanken mache. Das könne zu dem Irrglauben führen, die Heimat müsse besonders wichtig sein.

Dabei warnte ausgerechnet Wladimir Putin noch 2013 vor übertriebenem Nationalstolz. Er nannte ihn extrem gefährlich für die internationalen Beziehungen. Barack Obama hatte die USA zuvor in einer Rede als »außergewöhnlich« tituliert. Der Narzissmus der anderen kratzt offenbar ganz besonders am eigenen Ego.