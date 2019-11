Seitensprung-Geschichte: Wer ging besonders häufig fremd?

Wie oft wurde in den vergangenen Jahrhunderten fremdgegangen? Wo waren Seitensprünge häufiger? Und wo seltener? Antwort auf diese Fragen haben Wissenschaftler aus Belgien und den Niederlanden jetzt mit Hilfe von Gentests bekommen. Besonders viele Kuckuckskinder gab es demnach unter den beengten Lebensverhältnissen der städtischen Unterschicht im 19. Jahrhundert. Damals war zeitweise bei sechs Prozent der Kinder der Ehemann der Mutter nicht der biologische Vater.

Auf dem Land hingegen scheint es wesentlich züchtiger zugegangen sein. Hier lag die Quote der Kinder aus außerehelichen Beziehungen in den am dünnsten besiedelten Regionen bei unter einem Prozent, berechneten die Forscher.

Bei ihrer Statistik stützen sich Maarten Larmuseau von der KU Leuven und Kollegen, die ihre Ergebnisse jetzt im Magazin »Current Biology« veröffentlichten, auf Gentests und die Ahnenforschung. Sie spürten dazu Männer auf, die sich einen männlichen Vorfahren teilten und von diesem in direkter männlicher Linie abstammten. In der Regel dürften solche Paare auch den gleichen Nachnamen haben, denn diesen erbte ein Mann ja in der Vergangenheit von seinem Vater und gab ihn an die Söhne weiter.

Genau wie der Familienname wird aber auch das Y-Chromosom nur vom Vater an die Söhne weitergeben. Folglich müssten sich die ausfindig gemachten Männer auch dasselbe Y-Chromosom teilen – allerdings nur, wenn es keine männlichen Kuckuckskinder in dieser Ahnenreihe gab, denn diese hätten fremdes genetisches Material in die Ahnenreihe eines der beiden Männer eingeschleust. Genau diesen Umstand nutzten Larmuseau und Kollegen, um historische Seitensprünge zu identifizieren. Insgesamt 513 solcher Verwandtenpaare verglichen sie. Und erwartungsgemäß hatten keineswegs alle dasselbe Y-Chromosom.