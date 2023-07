Wetter: Cerberus bringt Höllenhitze

Die Hitzewelle trifft zudem andere Städte in Europa: In Teilen Spaniens werden im Laufe dieser Woche Lufttemperaturen von bis zu 44 Grad Celsius erwartet. Die Oberflächentemperaturen erreichten beispielsweise in Rom und Madrid 46, in Sevilla sogar 47 Grad Celsius. Die hohen Temperaturen und vor allem der lang anhaltende hohe Luftdruck über Südeuropa verschärfen die dort herrschende Dürre, die auch die zwischenzeitlichen Niederschläge im Frühjahr und Frühsommer nur teilweise gelindert werden konnte.

© contains modified Copernicus Sentinel data (2023), processed by ESA / Heatwave across Europe / CC BY-SA 3.0 IGO CC BY-SA IGO (Ausschnitt) Temperaturen in Europa am Mittwoch, 12. Juli 2023 | Eine Hitzewelle hat Teile Süd- und Südwesteuropas im Griff: Das Hoch »Cerberus« bringt heiße Luft aus Nordafrika und könnte neue Temperaturrekorde gebracht haben. Am 12. Juli herrschten auf Sizilien und Sardinien, in Süditalien und Spanien flächendeckend mehr als 40 Grad Celsius. Am Ätna könnten sogar 50 Grad Celsius erreicht worden sein.

Die Hitzewelle ist eine von mehreren, die gegenwärtig Teile der Nordhalbkugel heimsuchen, im Südwesten der USA beispielsweise könnten im kalifornischen Central Valley mehr als 50 Grad Celsius erreicht werden. Der Juli folgt damit auf den Juni, der im globalen Mittel der wärmste seit Beginn moderner Aufzeichnungen war. Anfang Juli wieder wurden in rascher Folge die heißesten Tage weltweit erfasst, seit Temperaturen standardisiert aufgezeichnet werden. Der im Pazifik einsetzende El Niño sorgt dabei für einen weiteren Wärmeschub.

Ausgedehnte Hitzewellen führen auch zu einer starken gesundheitlichen Belastung. Rund 62 000 Menschen starben laut einer Studie im Sommer 2022, dem heißesten jemals in Europa beobachteten, an den hohen Temperaturen. Ein Team um Joan Ballester vom Barcelona Institute for Global Health berichtete in »Nature Medicine«, dass es die meisten Opfer in Italien (18 000 Menschen) und Spanien (11 000 Menschen) gab. In Deutschland starben den Daten zufolge etwas mehr als 8000 Personen durch die hohen Temperaturen. Im »Jahrhundertsommer« 2003 könnten es sogar 70 000 Todesopfer in Europa gegeben haben.