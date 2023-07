Hitze: Vom Sommerspaß zur Lebensgefahr

Immerhin muss nicht jede Kommune bei der Planung ganz von vorne beginnen. Das Umweltbundesamt hat 2017 unter der Leitung von Hans-Guido Mücke »Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit« herausgegeben. Eine 2023 abgeschlossene Analyse von bisherigen HAPs in Deutschland im Auftrag des Umweltbundesamts zeigt allerdings, dass in den Kommunen nur etwas mehr als die Hälfte des Verwaltungspersonals diese Empfehlungen überhaupt kennt und zudem das Wort »Hitzeaktionsplan« teils recht unterschiedlich auslegt. Es bleibt also noch viel zu tun.

Warum Hitze den Körper so belastet

Dabei ist schon lange klar, dass Hitze die Gesundheit gefährdet. Besonders Perioden mit vielen Tagen über 30 Grad Celsius und so genannten Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, machen den Menschen zu schaffen. Die warmen Nächte beeinträchtigen den Schlaf, was sich wiederum auf den gesamten Organismus auswirkt. Tagsüber muss der Körper hart arbeiten, um seine Temperatur auf etwa 37 Grad Celsius zu halten. »Wir fangen dann an zu schwitzen und verlieren über die Verdunstung Wärme«, erklärt Beate Müller, Professorin und Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Uniklinik Köln. »Die Gefäße weiten sich, um mehr Wärme abzugeben. Dazu erhöht sich der Herzschlag, die Pulsfrequenz geht hoch.« Das habe unerwünschte Nebeneffekte, etwa dass sich das Blut in die Extremitäten verlagert. So entstehen mitunter geschwollene Füße und Hände, außerdem fehlt die Versorgung an anderer Stelle: Die Organe werden nicht mehr so gut durchblutet. »Ist das Gehirn unterversorgt, können wir uns schlechter konzentrieren, und auch die Nieren leiden unter dem Blutmangel. Das ist besonders für Menschen gefährlich, die bereits an einer Nierenerkrankung leiden«, so die Medizinerin. Neben potenziellen Hitzekrämpfen, Sonnenstich und Hitzschlag können also bestehende Erkrankungen verschlimmert werden.

Hinzu kommt: Wassermangel lässt das Blut dicker werden, was unter anderem das Risiko für einen Schlaganfall erhöht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden ebenfalls wahrscheinlicher. Wichtig ist bei Hitze deshalb, die Warnzeichen zu erkennen und zu handeln. Das können Kreislaufbeschwerden, Schwindel und Kopfschmerzen sein, Muskel- oder Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen, ein erhöhter Puls oder ein trockener Mund. »Oft sind die Menschen dann auch sehr müde und schlapp, vielleicht sogar schon etwas verwirrt«, sagt Beate Müller. »Wenn es bedrohlich wird und in Richtung Hitzschlag geht, wird der Körper sehr heiß.« Irgendwann höre der Körper auf zu schwitzen, um weiterem Wasserverlust vorzubeugen.

Wer durch Hitze in hohem Maße gefährdet ist

Besonders gefährlich ist es an Orten mit vielen versiegelten Flächen. Tagsüber nehmen Asphalt und Betonspeicher die Hitze auf und geben sie nachts kaum ab, es wird immer heißer. So können sich Hitzeinseln in Städten bilden. Solche äußeren Faktoren verdeutlichen auch den finanziellen Aspekt: Wer sich Klimaanlagen leisten oder außerhalb der Stadtkerne wohnen kann oder gar einen überdachten Swimmingpool im Garten hat, kommt besser durch die heißen Tage. Finanziell schlechter Gestellte hingegen haben oft keine Wahl, als sich der Hitze auszusetzen, mit wenig Möglichkeiten zur Erholung. Die Berufswahl ist ebenfalls entscheidend. Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft müssen die Menschen häufig mit harter Arbeit in der prallen Sonne zurechtkommen. Manchmal ist die Hitzebelastung von außen weniger deutlich: Eine Paketzustellerin der Deutschen Post hat ihre eigenen Erfahrungen. »Die Leute machen oft große Augen, wenn sie hören, dass wir in den Paketautos keine Klimaanlage haben«, erzählt sie. »Die Anzeige vorne steigt im Sommer nicht selten auf mehr als 50 Grad.«