Extreme Meerestemperaturen: Was der warme Atlantik mit unserem Wetter macht

Mehr Feuchtigkeit vom Meer

Ein weiterer Faktor ist die Feuchtigkeit in der Luft. Wenn das Meer wärmer ist, verdunstet mehr Wasser, so dass auch mehr davon abregnen kann. Genau das steht uns in den nächsten Tagen bevor: Ein Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik bringt wechselhaftes Wetter und Regen von Westen heran. Ein warmer Ozean lindere deswegen aber nicht automatisch die Trockenheit in Europa, erklärt Rahmstorf. Er verweist auf Studien des Klimaforschers Reto Knutti von der ETH Zürich. Aus denen gehe hervor, dass das zusätzlich verdunstende Wasser nicht gleichmäßig die Regenmengen erhöht, sondern überwiegend die regenreichsten Tage noch ergiebiger macht. Das heißt, der warme Ozean erhöht die Wahrscheinlichkeit von Starkregen.

Allerdings sind die Meerestemperaturen nicht der wichtigste Einfluss für das Wetter in Europa. Großräumige atmosphärische Muster spielen eine bedeutendere Rolle: so etwa die Lage des Jetstreams. Der bestimmt die Verteilung von Hoch- und Tiefdruckgebieten und ist derzeit ungewöhnlich verschlungen und zerstückelt. Wie viel dazu der warme Nordatlantik beiträgt, ist jedoch fraglich. »Mehr als die hohen Meerestemperaturen selbst ist es das räumliche Muster der Anomalien, das wichtig ist«, sagt Joel Hirschi, ein Kollege von Marilena Oltmanns am NOC. »Wenn eine Anomalie den Temperaturgegensatz zwischen Nord und Süd reduziert, schwächt das den Jetstream eher.« Dazu trägt derzeit allerdings vor allem ein anderer Faktor bei: die überdurchschnittliche Erwärmung der Arktis durch den Klimawandel.

Deswegen ist es schwierig, einen direkten Einfluss des warmen Atlantiks auf unser Wetter dingfest zu machen. Ob und wie warm es zum Beispiel bei uns wird, bestimmen vielmehr die vorherrschenden Luftströmungen. »Die Temperatur der Meeresoberfläche ist relevanter, weil sie die großräumige Dynamik und Zirkulation der Atmosphäre beeinflusst«, sagt Oltmanns. »Dadurch ist der Einfluss der Meerestemperaturen auf die Windrichtung viel wichtiger für Europas Wetter als ihre Auswirkungen auf die Temperatur des Windes aus einer bestimmten Richtung.« Doch wie sich die Wettermuster durch den warmen Atlantik genau ändern, ist derzeit noch unklar.