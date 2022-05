Wetter: Das berüchtigte Omega

Genau dieses Szenario bereitet Forstleuten, Landwirtinnen und Hydrologen derzeit große Sorge. Niemand wünscht sich, dass sich 2018 wiederholt. Denn das aktuelle Frühjahr ist bereits deutlich zu trocken, 80 Liter Regen sind in Deutschland bislang im Schnitt gefallen. Das ist gut die Hälfte der üblichen Mengen bis Mitte Mai. Dafür schien die Sonne bundesweit schon anderthalb Mal so lange. Besonders trocken ist es erneut in Berlin und Brandenburg. In Wiesenburg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt fielen seit Anfang März gerade einmal zehn Liter Regen pro Quadratmeter, das sind 15 Prozent. In dieser Region herrscht jetzt die höchste Waldbrandgefahr.

Trocken ist es auch im äußersten Westen, und sogar am nassen Alpenrand fiel im Frühling bislang zu wenig Regen. Die Auswirkungen sind fatal: Im Rheinland und verbreitet im Osten sind die Böden bereits staubtrocken, Pflanzen beginnen zu welken. Im ganzen Osten herrscht im Oberboden eine schwere, mancherorts sogar extreme Dürre, weist der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig aus. Noch schlimmer sieht es in den tieferen Bodenschichten von etwa 1,80 Meter Tiefe aus: Dort herrscht in Teilen Niedersachsens und in weiten Regionen Ostdeutschlands sogar eine außergewöhnliche Dürre, die höchste aller Stufen.

Die Lage ist mancherorts also schon angespannt genug – und dabei hat die regenarme Omega-Wetterlage noch gar nicht begonnen. Sorgen bereitet den Meteorologinnen und Meteorologen aber nicht nur die Mittelfrist, sondern vor allem die Langfrist, die grobe Prognose der Witterung für die nächsten Monate. Als der europäische Wetterdienst EZMWF Anfang Mai seine Sommerprognose veröffentlichte, staunten viele Expertinnen und Experten nicht schlecht. Demnach soll der Sommer in großen Teilen Europas im Schnitt ein bis zwei Grad wärmer als im Vergleich der ohnehin schon warmen Jahre 1993 bis 2016 ausfallen, zudem dürfte es weiter regenarm bleiben. Tritt die Prognose ein, stünde der Kontinent vor einem neuerlichen Hitzesommer.

Das Signal für einen heißen und trockenen Sommer ist außergewöhnlich stark

Man kann nur hoffen, dass sich die Prognose am Ende als falsch herausstellt. Langfristprognosen sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Insofern sollte man solche Berechnungen nicht allzu ernst nehmen. Hinter der Prognose der Temperaturanomalien von Juni bis August stehen 51 Ensemble-Berechnungen, die Anfang Mai in Großrechnern beim Europäischen Zentrum für Mittelfristige Vorhersagen in Reading bei London erstellt werden. Aus diesen Berechnungen bilden die Forschenden einen Mittelwert und vergleichen ihn mit dem Mittelwert der Jahre zwischen 1993 und 2016, erklärt Florian Pappenberger, Chef der Vorhersage-Abteilung.