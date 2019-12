Friedrich von Steuben: Wie ein Preuße Amerika in die Unabhängigkeit rettete

Ein monumentales Denkmal am Lafayette Square in Washington erinnert an ihn, noch heute wird er alljährlich im September mit einer prunkvollen Parade auf der Fifth Avenue in New York gefeiert – Friedrich Wilhelm von Steuben (1730-1794) ist der wohl berühmteste Deutsche in den Vereinigten Staaten. Nicht zuletzt dank ihm »erlangten die vormals 13 britischen Kolonien ihre Unabhängigkeit«, meint auch der ehemalige amerikanische Botschafter in Berlin, John C. Kornblum, über die »Symbolfigur der deutsch-amerikanischen Freundschaft«.

Dabei sah es lange danach aus, als wäre Steubens Karriere vorbei, noch ehe sie richtig begonnen hatte. Es ist 1763, und Steuben erlebt die größte Katastrophe eines Berufssoldaten des ausgehenden 18. Jahrhunderts: Der Friede bricht aus. Auf Schloss Hubertusburg bei Leipzig besiegeln Österreich, Sachsen und Steubens eigener Arbeitgeber Preußen das Ende des Siebenjährigen Kriegs. Sein Höhenflug im Militärapparat Friedrichs des Großen kommt abrupt zum Stillstand. Mit knapp 34 wird er, der schon als 14-Jähriger seinen Vater zur Belagerung Prags begleitete, ausgemustert.

Was noch schlimmer ist: Im kriegsmüden Europa gibt es wenig Hoffnung auf Neuanstellung. Nicht einmal für einen Offizier seines Talents. Dabei ist der junge Friedrich Wilhelm durch und durch Soldat. Am 17. November 1730 in Magdeburg als ältestes von insgesamt zehn Kindern des preußischen Ingenieurmajors Wilhelm Augustin von Steuben und Maria Justina Dorothea von Jagow geboren, tritt er mit 16 in das Infanterieregiment von Lestwitz ein, wird bald Fähnrich, dann Leutnant. Und als 1756 der Siebenjährige Krieg beginnt, steigt der junge Adlige schnell zum Elitekämpfer auf.

Man teilt ihn dem Freibataillon des Generals von Mayr zu, einer Truppe, die überall dort kämpft, wo es gerade am meisten brennt. Anders als die regulären Einheiten der Zeit tritt ihre Infanterie nicht mehr in Linie an – ein Modell, dessen sich Steuben Jahre später in Amerika erinnern wird, als man ihm eine Armee anvertraut, die bei jedem preußischen Offizier Mitleid, Grausen oder beides ausgelöst hätte.