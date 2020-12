Weihnachten: So einfach kann Schenken sein

Den Brauch des Schenkens gibt es in fast allen Kulturen. Wir festigen damit soziale Bande, zeigen unsere Großzügigkeit und beweisen einander, wie wichtig wir uns sind. Im Mittel geben die Deutschen nach eigener Auskunft knapp 300 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Am beliebtesten sind neben Geld und Gutscheinen Spiele, Veranstaltungstickets, Kleidung, Bücher und Schmuck. Doch alle Jahre wieder liegen auch ungeliebte Präsente unterm Baum. Die werden dann heimlich weiterverkauft, verschwinden in der Rumpelkammer oder landen sogar im Müll. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov tauschen 15 Prozent der Deutschen das Teil um, jeder vierte unglücklich Beschenkte verschenkt es einfach weiter. Letzteres finden Schenkende zwar gar nicht so schlimm wie befürchtet. Aber noch besser wäre es doch, wenn es beim Schenken gar nicht erst zu solchen Fehlgriffen käme. Mit diesen fünf Regeln klappt es.

1. Etwas Praktisches schenken

Wenn wir ein Geschenk aussuchen, wählen wir oft etwas, das richtig Eindruck schindet. Den Erfolg im Schenken messen wir nämlich daran, wie sehr der Empfänger beim Auspacken strahlt. Doch für den zählen in Wahrheit andere Werte.

In einer Reihe von acht Studien untersuchten Forscher um Ernest Baskin von der Saint Joseph's University in Philadelphia, welche Art von Geschenken Schenkende bevorzugen und was bei Beschenkten am besten ankommt. Dafür teilten sie Probanden in Schenkende und Beschenkte ein und ließen sie zwischen zwei Präsent-Optionen wählen. Eine war sehr attraktiv, aber eher unpraktisch, und die andere weniger sensationell, aber dafür nützlich – etwa eine komplizierte Hochglanz-Kaffeemaschine oder ein simpleres Modell, das zuverlässig funktioniert und leicht zu bedienen ist.

Als Schenkende denken wir vor allem an den Moment der Übergabe. Der Beschenkte legt hingegen Wert auf den langfristigen Nutzen

Sowohl in verschiedenen Online-Untersuchungen als auch im Feldexperiment in einem Einkaufszentrum, vor Imbissbuden und am Strand zeigte sich: Schenkende entscheiden sich für die Edel-Option, während Beschenkte in Wahrheit die praktische Variante präferieren. Auf der Strandpromenade freuten sich Beschenkte nicht nur mehr, wenn ein Freund ihnen einen gewöhnlichen, leichten Kugelschreiber übergab als einen schicken, der dafür sehr schwer und nicht einfahrbar war. Sie hatten dann sogar stärker das Gefühl, dass sie dem Schenkenden am Herzen liegen.

Wie kann das sein? Wenn wir etwas für andere kaufen, bleibt der Gegenstand für uns abstrakt. Wir stellen uns nicht vor, wie es sein würde, das Geschenk im Alltag zu verwenden. Als Schenkende denken wir vor allem an den Moment der Übergabe: Der soll möglichst spektakulär und effektvoll ausfallen. Der Beschenkte legt hingegen Wert auf den langfristigen Nutzen. Die unterschiedlichen Perspektiven führen häufig zu Fehlentscheidungen beim Schenken, so die Autoren einer 2016 erschienenen Überblicksarbeit zum Thema.

Es hilft also, sich in die Beschenkten hineinzuversetzen. Ein witziges Geschenk, das dem Gegenüber im ersten Augenblick ein Lachen entlockt, aber danach praktisch unbrauchbar ist, entpuppt sich eher als Fehlgriff. Was dem Beschenkten für lange Zeit Freude macht, macht ihn unterm Strich glücklicher. Man darf ruhig praktisch denken: Eine hübsche Topfpflanze bereitet auf lange Sicht mehr Freude als ein frischer Strauß, der nach einer Woche verwelkt ist.