Forever young: Wie man das Altern austrickst

Ein mäßig belastbares Ergebnis

Laut Christoph Englert sind die Ergebnisse von Fahys Versuch in diesem Zusammenhang spannend, aber auch problematisch. Er leitet die Forschungsgruppe Molekulare Genetik des Alterns am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Der Thymus steht ihm zufolge bislang nicht im Fokus der Verjüngungsforschung, daher könne Fahys Studie einen viel versprechenden Ansatz für zukünftige Versuche liefern. »Mein Enthusiasmus hält sich in Grenzen«, sagt er dennoch.

Denn bisher ist die Studie nicht in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht und musste daher keinem unabhängigen Begutachtungsprozess standhalten. Zudem war die Zahl der Studienteilnehmer sehr klein und die Stichprobe auch sehr gleichförmig: Die Probanden waren alle bereits vor dem Versuch fit und sportlich. Eine Kontrollgruppe, die zum Vergleich ein unwirksames Präparat erhielt, fehlte.

Zudem seien die verwendeten Substanzen nicht ungefährlich, sagt Englert – vor allem das Wachstumshormon. In diesem Versuch hätte es zwar den Thymus regeneriert. Doch ein Mittel, das Gewebe wachsen lässt, kann ebenso dazu führen, dass sich geschädigte Zellen unkontrolliert vermehren und schließlich Krebs verursachen. Eine wesentlich größere Probandenzahl sei nötig, um schädigende Effekte von Fahys Behandlung wirklich auszuschließen. »So lange bleibt der Verjüngungseffekt eine anekdotische Beobachtung«, sagt Englert.

Bei der Entwicklung seines Experiments orientierte sich Fahy allerdings an einer viel versprechenden Beobachtung der vergangenen Jahre: Er verabreichte seinen Probanden das Medikament Metformin. Mediziner beobachten seit Langem, dass der oft bei Diabetes Typ 2 verschriebene Wirkstoff anscheinend einen verjüngenden Effekt auf den Körper hat. Eine Gruppe um den israelischen Forscher Nir Barzilai testet den Effekt derzeit bei Menschen, die keinen Diabetes Typ 2 haben.

Neues Leben für alte Medikamente

Dass ausgerechnet ein Diabetesmedikament Alterungsprozesse bremst, könnte daran liegen, dass es in den Stoffwechsel des Körpers eingreift. »Eine Behandlung mit Metformin imitiert einige der Vorteile, die eine Kalorienreduktion auf den Körper hat«, beobachtete eine Arbeitsgruppe um den spanischen Forscher Alejandro Martin-Montalvo bei Versuchen mit Mäusen. Nach deren Resultaten kann Metformin tatsächlich den Körper verjüngen – wenn es in geringen Dosen verabreicht wird. Zu hoch dosiert verursachte es dagegen schwere Nebenwirkungen. Es sind ähnliche Effekte, wie sie Intervallfasten auf den Körper hat, so der Kölner Alternsforscher Björn Schumacher: »Eine kalorische Reduktion bremst nachweislich Alterungsprozesse im Körper fast aller bislang untersuchten Tiermodelle.«

Einen anderen viel versprechenden Ansatz liefern mTOR-Inhibitoren, allen voran das Medikament Rapamycin. Sie sind starke Medikamente, die Patienten nach einer Organtransplantation erhalten, um die Arbeit des Immunsystems zu unterdrücken. Das hat einige für die Verjüngungsforschung interessante Nebeneffekte: In geringer Dosis verabreicht, könnten mTOR-Inhibitoren auch auf Alterungsprozesse wirken. Viele altersbedingte Leiden wie Krebs, Demenz, Rheuma oder Osteoporose könnten durch die Wirkstoffe verhindert werden. »Wünschenswert wäre es daher, wenn man mTOR-Inhibitoren in so geringer Dosis einsetzen könnte, dass sie das Immunsystem nicht behindern und stattdessen das Altern verlangsamen«, sagt Schumacher.

Andere Versuche setzen dagegen auf Senolytika – so werden Wirkstoffe genannt, die gezielt alternde Zellen angreifen und sie aus dem Körper entfernen. In Versuchen mit Mäusen haben Senolytika bereits die Gesundheitsspanne im Leben eines Individuums verlängert. Klinische Versuche mit Menschen stehen derweil noch aus.

Es sei bereits am Horizont absehbar, dass der menschliche Körper bald durch Wirkstoffe gezielt verjüngt werden könne, sagt Schumacher. Um die richtigen Stellschrauben zu kennen, sei jedoch noch Forschung nötig. Welche Lösung letztlich am vielversprechendsten ist und dabei die wenigsten Nebenwirkungen beschert, werden die kommenden Jahre zeigen. »Das Rennen ist offen«, sagt der Alternsforscher.