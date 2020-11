Coronavirus in Deutschland: Wie geht es den Älteren?

Wer überlegt, Ältere künftig nur noch zu gewissen Zeiten einkaufen zu lassen, allein über 65-Jährigen den Gang ins Theater zu verwehren oder Ähnliches, sollte das bedenken. Denn »die älteren Menschen würden plötzlich gesondert behandelt und ein Stück weit ausgeschlossen. Das könnte für sie enorm kräftezehrend sein«, sagt Albert.

Schon jetzt gaben in einer Befragung 79 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, ihr Sozialleben habe sich wegen Covid-19 verschlechtert. Was sich auf das Gemüt auswirkt. Dass die Ressourcen schwinden, legt auch eine Studie der US-amerikanischen Kaiser Family Foundation nahe. Zwischen März und Juli fragte das Team zu vier verschiedenen Zeitpunkten erwachsene US-Amerikaner, darunter viele Ältere: »Haben Sorgen oder Stress wegen der Coronakrise einen negativen Einfluss auf Ihre psychische Gesundheit?« Im März beantworteten diese Frage 27 Prozent der Befragten mit »Ja«. Im Juli waren es schon 47 Prozent.

Einsamkeit ist keine Krankheit, doch für viele eine Belastung

Erschwerend kommt hinzu, dass sich ältere Menschen öfter einsam fühlen. Unfreiwillig allein zu sein, gilt seit Jahren als einer der größten Belastungsfaktoren für die psychische Gesundheit.

Das kann auch Elke Schilling bestätigen, die Initiatorin von Silbernetz, das eine Hotline für Alte anbietet. »Das Thema Einsamkeit ist während der Pandemie noch bedeutsamer geworden«, sagt Schilling. Auffällig sei, dass die Zahl der anrufenden Männer sich verdreifacht hat. »Die Pandemie hat hier womöglich die Schwelle gesenkt, darüber zu sprechen.« Auch die Zahl der Anrufer über 85 Jahren habe zugenommen.

Schilling erinnert sich an ein Gespräch, in dem ein Anrufer in einem Satz auf den Punkt gebracht hat, was bei sehr vielen Gesprächen anklang: »Wissen Sie, wenn ich zu wählen habe zwischen Tod durch Einsamkeit oder Corona – dann nehme ich Corona, das geht schneller.«

Für die Psychologin Isabella Heuser, Direktorin der Klinik für Psychologische Medizin an der Charité Berlin, illustrieren solch anekdotische Befunde die Ergebnisse zahlreicher Studien: »Der richtige Weg, um ältere Menschen gut durch die Pandemie zu bringen, ist nicht, sie abzuschotten, sondern ihre selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben so groß wie möglich zu halten.« Es müsse weiter Tageskliniken sowie medizinische Angebote geben, und es gelte, einen möglichst geschützten öffentliche Raum zu schaffen. Heißt: Masken tragen, Abstand wahren.

Schnelltests für mehr Begegnungen

Das vielleicht größte Potenzial, die Lebensqualität wieder zu bessern, bergen Schnelltests. Sie sind Teil der erweiterten nationalen Teststrategie, die am 15. Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Einige dieser Untersuchungen klären binnen 15 Minuten, ob eine Person den Erreger in sich trägt und somit womöglich ansteckend ist. »In einzelnen Pflegeheimen kann sich das Personal bereits nach dem Wochenende testen, bevor es das Pflegeheim betritt«, erzählt Heuser. Das sei aber nur eine Möglichkeit, um sichere Treffen zu ermöglichen: »Man könnte auch diejenigen Bewohner, die zum Beispiel über das Wochenende zu ihren Verwandten wollen, bei der Rückkehr testen und ihnen so die Freiheit geben, das Heim auf eigenes Risiko zu verlassen«, sagt sie weiter.

Doch Tests allein reichen nicht. Schon deshalb, weil in den nächsten Monate bei Weitem nicht genügend Schnelltests zur Verfügung stehen dürften, um jedem für jede Begegnung mit dem Vater oder der Oma die nötige Sicherheit zu geben.

Sollten die Infektionszahlen zudem weiter steigen, sind weitere Kontaktbeschränkungen denkbar. »Umso wichtiger ist es, ältere Menschen digital fit zu machen«, sagt Heuser. Chat und Video ersetzen zwar keine persönliche Begegnung, »aber sie helfen im Alltag ein Stück weit«, sagt Heuser. Einer Studie zufolge halten 78 Prozent der Befragten Kontakt zu ihren Lieben über das Internet.

Wem das für die Feiertage zu wenig ist, kann nur eins tun: sich fünf bis sieben Tage vorher zum Wohle der eigenen Familie stark einzuschränken, sich bestenfalls in Quarantäne zu begeben, um das Ansteckungsrisiko deutlich zu reduzieren.