Von wegen Krankheit

Floskeln wie »Wir werden einsam geboren, sterben einsam und werden immer wieder im Leben Phasen der Einsamkeit erleben« sind in diesem schön geschriebenen Buch zum Glück die Ausnahme. Gleichwohl fällt auf, dass auch Simmank sich schwertut, eine konsistente Definition der »Einsamkeit« zu liefern. Sicher ist diese ein Gefühl, aber eben noch viel mehr … Widersprüchlich wirkt auch, auf der einen Seite Einsamkeit als »Privatsache« abzutun (gerade wenn man bedenkt, dass bedrohliche Formen der Einsamkeit auf gesellschaftliche Missstände zurückgeführt werden müssen), auf der anderen Seite durch Aufklärungskampagnen eine Entstigmatisierung zu fordern und damit »den Betroffenen als Gesellschaft die Hand auszustrecken«. Ab und an erhält man den Eindruck, dass Simmank das Thema soziale Isolation gegen das der Einsamkeit ausspielen will. Dabei sind es schlicht zwei unabhängige Konzepte in der Forschung, die sich mitunter überlappen, wenn man ihren Einfluss auf unsere Gesundheit erforscht.

Diese kleinen Makel fallen allerdings kaum ins Gewicht. Jakob Simmank legt insgesamt eine besonnene und kluge Analyse vor – einen wohltuenden Kontrapunkt zu den dominierenden Darstellungen zum Thema Einsamkeit.