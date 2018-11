Psychotherapie: Wie überwindet man Ängste?

Beruht der Erfolg der kognitiven Verhaltenstherapie vor allem auf der individuellen Konfrontation mit der Angst? Einiges spricht dafür, doch die übrigen Therapiebausteine gehen damit Hand in Hand: Der Patient soll verstehen, wie Angst entsteht, wozu sie dient, was sie mit dem Körper macht und welche Einstellungen und wiederkehrenden Gedanken dazu beitragen. Menschen mit sozialer Phobie glauben zum Beispiel, dass andere sie kritisch beäugen, und hinter einer generalisierten Angststörung steckt die Annahme, dass die Welt gefährlich ist. Solche Grundannahmen sowie automatisierte Gedanken arbeitet der Patient im Verlauf der Therapie heraus, hinterfragt und korrigiert sie.

Im Augenblick verankert: Achtsamkeit

Es handelt sich um uralte Konzepte: Im Buddhismus und in der Yoga-Philosophie spielen Achtsamkeit, Meditation und die damit verbundene Konzentration auf die Gegenwart seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle. Der amerikanische Mediziner Jon Kabat-Zinn hat in den 1970er Jahren die Achtsamkeit in den Westen importiert, als er die Methode der Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) entwickelte und damit erfolgreich Menschen mit Depressionen behandelte.

Bei der Achtsamkeit geht es im Wesentlichen darum, die Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Moment zu fokussieren, sich selbst liebevoll anzunehmen und alle aufkommenden Gedanken und Empfindungen zu akzeptieren – alles darf so sein, wie es ist. Dabei können verschiedene Techniken zum Einsatz kommen: Meditation, der so genannte Body Scan oder achtsames Yoga.

Gut erforscht ist deren angstmindernde Wirkung beispielsweise bei Menschen mit schweren Erkrankungen wie Krebs. Laut einer dänischen Metaanalyse gelang es Krebspatienten mittels Achtsamkeitsübungen, ihre Ängste etwas zu reduzieren. Weitere Untersuchungen zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Verfahren auch Angststörungen lindern können. Sehr gut ergänzen sich Entspannung und kognitive Ansätze, wie unter anderem eine Studie aus dem Jahr 2014 ergab. Menschen mit einer Panikstörung absolvierten ein Yoga-Programm, ein Teil von ihnen zusätzlich kognitive Interventionen wie das Herausarbeiten von negativen Denkmustern. Kombiniert waren die beiden Methoden besonders wirksam, wie andere Studien ebenfalls bestätigen.

In Bewegung kommen: Sport

Regelmäßig Sport zu treiben, mindert Ängste aller Art. Bewegung beruhigt beispielsweise das Stresssystem in unserem Körper, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Diese ist bei ängstlichen Menschen oft überaktiviert und dadurch ständig im Einsatz, so dass auch wenig bedrohliche Reize Stressreaktionen auslösen können. Zudem schüttet der Körper beim Sport Botenstoffe aus, so genannte Endorphine, die die Stimmung heben. Die körperliche Aktivität reguliert zudem den Spiegel des körpereigenen Signalstoffs BDNF im Gehirn, der das neuronale Wachstum ankurbelt und auf diesem Weg Ängste und Depressionen lindert.

Auf kognitiver Ebene steigt bei regelmäßiger sportlicher Betätigung die Selbstwirksamkeitserwartung, also die Überzeugung, Herausforderungen bewältigen zu können. Vielen Menschen mit Ängsten mangelt es daran; sie haben im Gegenteil schnell das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Sportliche Erfolge können den Glauben an sich selbst stärken, beispielsweise eine Stunde Joggen durchzuhalten, während man vor ein paar Monaten nur fünf Minuten schaffte. Ein weiterer simpler Effekt von Sport: Er macht den Kopf frei, sorgt für ein »Time-out« von Sorgen und Ängsten.

In einer Metaanalyse untersuchten britische Forscher 2018 die Frage, ob ein intensives Training mehr hilft als leichtes (oder gar kein Sport). Dafür nahmen sie 15 Studien unter die Lupe, bei denen das Trainingsprogramm von drei Einheiten pro Woche mindestens zwei und höchstens zehn Wochen andauerte. Zunächst einmal bestätigten die Forscher: Ein bisschen Sport zu treiben, ist allemal besser als gar keine Bewegung, denn schon damit nahm die Symptomatik merklich ab. Doch noch dazu wirkte intensiveres Training stärker als leichte Bewegung, zügiges Joggen also mehr als entspanntes Spazierengehen. Den Forschern zufolge scheint Sport vor allem jenen Menschen zu helfen, die nur unter milden Ängsten leiden, aber (noch) nicht unter einer voll entwickelten Angststörung.

Betreute Hilfe zur Selbsthilfe: Die internetbasierte Psychotherapie

Eine Onlinebehandlung gilt als kostengünstige Alternative für den Gang zum Psychotherapeuten, und sie kann bei Bedarf die Zeit überbrücken, wenn noch kein Therapieplatz verfügbar ist. Die meisten Onlineangebote arbeiten nach kognitiv-verhaltenstherapeutischen Prinzipien. Zu den typischen Bausteinen zählen Aufklärung über die Erkrankung, Entspannungsübungen, Gedankenprotokolle sowie Verhaltensexperimente im Alltag. Teils werden die Patienten dabei von einem Therapeuten per E-Mail oder Chat betreut, teils laufen die Programme ohne Betreuung ab und leisten Hilfe zur Selbsthilfe, wie ein Ratgeber in Buchformat. Oft aber wird beides gemischt: Der Patient absolviert eigenständig ein Modul nach dem anderen, kann seinen Therapeuten jedoch per E-Mail kontaktieren und erhält von ihm darüber hinaus ein wöchentliches Feedback. Besteht zumindest sporadisch Kontakt zu einem Therapeuten, sind die Programme wirksamer als ohne jede professionelle Betreuung.

Betreute Onlinetherapien seien der persönlichen Behandlung vor Ort nicht unterlegen, schlossen schwedische und niederländische Forscher 2018 in einer Metaanalyse. Gerade bei Ängsten hätten sie sich als wirksam erwiesen, wie Studien aus Norwegen und Australien im gleichen Jahr zeigten. Eine betreute kognitive Verhaltenstherapie via Internet war bei sozialer Phobie und bei unbegründeten Krankheitsängsten erfolgreich.

Neuerdings gibt es zudem Onlinetherapien, für die der Patient nur ein Smartphone benötigt. Eine aktuelle Untersuchung der Universität Bern zeigt, dass die Therapie per Handy Menschen mit sozialer Phobie ebenso gut hilft wie eine Internettherapie am PC. Die Teilnehmer nutzten das Angebot außerdem vermehrt über den Tag verteilt. Das sei ein Vorteil, so die Forscher: Wenn das Handy zu einer Expositionsübung auffordert, könnten Patienten diese zeitnah durchführen, sobald sich die Gelegenheit bietet.

Medikamente gegen Ängste Die deutsche S3-Leitlinie empfiehlt zur Behandlung vor allem Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie Escitalopram und Paroxetin, die auch als Antidepressiva im Einsatz sind. In einigen Fällen hat sich eine Kombination von SSRI und Psychotherapie als besonders wirksam erwiesen. Beruhigungsmittel (Benzodiazepine) werden trotz ihrer Wirksamkeit in der Regel nicht empfohlen, unter anderem, weil sie abhängig machen können. In Ausnahmefällen sind Risiko und Nutzen sorgfältig abzuwägen. Außerdem mindern Medikamente den Erfolg der Exposition, da Patienten ihre Erfolge den Medikamenten zuschreiben. Ärzte sollten ihre Patienten über mögliche Vor- und Nachteile möglicher Optionen aufklären und bei der Therapieplanung berücksichtigen, ob die Patienten Medikamente oder eine Psychotherapie bevorzugen.

Das positive Fazit: Angststörungen lassen sich besser behandeln als die meisten anderen psychischen Störungen. Laut der S3-Leitlinie wirkten Psychotherapien beispielsweise bei 70 Prozent der Patienten mit Panikstörung oder Agoraphobie und damit doppelt so oft wie bei zahlreichen anderen psychischen Störungen. Menschen mit leichten Ängsten können zudem selbst etwas für sich tun, mit Selbsthilfeprogrammen, Sport, Achtsamkeit und Entspannungsübungen.

In vielen Fällen benötigen Betroffene jedoch unbedingt professionelle Hilfe. Als krankhaft und somit behandlungsbedürftig gelten Ängste grundsätzlich dann, wenn sie längere Zeit bestehen und das Erleben und Verhalten im Alltag erheblich beeinträchtigen. Diese Einsicht gewinnen Betroffene allerdings unterschiedlich schnell. Wer beispielsweise wiederholt Panikattacken erlebt, merkt in der Regel rasch, dass etwas nicht in Ordnung ist. Andere Angststörungen schleichen sich an, kommen »leiser« daher. Sie schränken die Betroffenen allmählich immer stärker ein, so etwa die ständigen Sorgen und Grübeleien bei einer generalisierten Angststörung. Hier gehen Betroffene häufig zunächst wegen körperlicher Symptome wie Magenschmerzen oder Schlafstörungen zum Arzt. Dass sich dahinter eine Angststörung verbirgt, wird oft erst spät erkannt. Die richtige Diagnose ist jedoch wichtig, um die Angst gezielt behandeln zu können. Dann haben die Betroffenen gute Chancen, aus der Spirale auszubrechen und wieder ein unbeschwertes Leben zu führen.