Festkörper aus Elektronen: Dies ist das erste Bild von Wignerkristallen

Anfängliche Versuche, den Wignerkristall abzubilden, indem man das STM direkt auf die Doppelschichtvorrichtung anwendet, waren laut Wang erfolglos, weil der Strom die zerbrechlichen Wigner-Anordnungen zerstörte. Daher fügte das Team eine Schicht Graphen hinzu, eine einatomige Kohlenstoffschicht, die darüber liegt. Das Vorhandensein des Wignerkristalls veränderte die Elektronenstruktur des direkt darüber liegenden Graphen geringfügig, was dann vom STM aufgenommen werden konnte. Die Bilder zeigen deutlich die geordnete Anordnung der darunter liegenden Wigner-Elektronen. Wie erwartet, sind die aufeinanderfolgenden Elektronen im Wignerkristall fast 100-mal weiter voneinander entfernt als die Atome in den eigentlichen Kristallen des Halbleiterbauelements.

»Es ist ein großer Fortschritt, dass wir STM an diesem System durchführen können«, sagt Carmen Rubio Verdú, Physikerin an der Columbia University in New York City. Sie fügt hinzu, dass dieselbe auf Graphen basierende Methode STM-Studien einer Reihe anderer interessanter physikalischer Phänomene über Wignerkristalle hinaus ermöglichen wird. Kin Fai Mak, Physiker an der Cornell University in Ithaca, New York, stimmt dem zu: »Die Technik ist nicht invasiv für den Zustand, den man untersuchen will. Das ist eine sehr clevere Idee.«