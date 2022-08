Quantenphysik: Materiezustand mit zweiter Zeitdimension macht Quantenrechner robuster

»Es ist total aufregend, diese ungewöhnliche Materiephase in einem realen Experiment zu sehen« (Philipp Dumitrescu, Quantenphysiker)

Die nun neu geschaffene Materiephase manifestiert sich in einem Strang von Ionen, das sind elektrisch geladene Atome. In der Anordnung der Ionen lassen sich jedoch nur dann Symmetrien erkennen, wenn man sie als Material betrachtet, das in einer höherdimensionalen Realität mit zwei Zeitdimensionen existiert. »Es ist total aufregend, diese ungewöhnliche Materiephase in einem realen Experiment zu sehen – insbesondere weil die mathematische Beschreibung auf einer theoretischen ›zusätzlichen‹ Zeitdimension beruht«, sagt der Erstautor der Publikation, Philipp Dumitrescu, der am Flatiron Institute in New York City tätig war, als die Experimente stattfanden.

Zweite Zeitdimension eher zufällig entdeckt

Die Öffnung eines Portals zu einer zusätzlichen Zeitdimension – und sei es nur eine theoretische – klingt aufregend, war aber nicht der ursprüngliche Plan der Physiker. »Unsere Motivation war, zu sehen, welche neuen Arten von Phasen geschaffen werden könnten«, sagt der Mitautor der Studie Andrew Potter, ein Quantenphysiker an der University of British Columbia. Erst als die Teammitglieder dann die neue Phase wirklich vor Augen hatten, erkannten sie deren Potenzial: Tatsächlich könnte sie dazu beitragen, die Datenverarbeitung in Quantencomputern weniger fehleranfällig zu machen. Wie das?