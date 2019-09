Per Feindbild zum Erfolg

In den USA, in Italien oder in Deutschland – Populisten scheinen fast überall Erfolge zu feiern. Was ist ihre Methode? Dieses Buch gibt sich als satirische Anleitung für Möchtegernpopulisten, die die Macht über die öffentliche Meinung, »das Volk« und die politischen Schaltstellen erringen wollen. Vor allem, so der Autor, sei es wichtig, eine mitreißende Geschichte zu erzählen, in der »das Volk« von einem gemeinsamen Feind bedroht werde, und die Menschen damit emotional anzusprechen – etwa, um sie zu Wutreaktionen zu provozieren, die sich dann kanalisieren lassen.

Fritz B. Simon ist Psychiater sowie Psychoanalytiker und befasst sich aktuell vor allem mit Organisationsforschung. Er greift auf umfassendes Hintergrund­wissen zurück, kann gut erklären und Dinge auf den Punkt bringen. Der 70-Jährige erläutert etwa sehr verständlich den Unterschied zwischen einer Organisation und einer Masse. Sein Buch folgt nicht dem üblicherweise nüchternen Stil eines Sachbuchs, vielmehr liest es sich launig-pointiert. Das ist provokant, stellenweise unterhaltsam, gelegentlich allerdings verwirrend und an manchen Stellen unangemessen.

Sprechen als Form des Handelns

Natürlich sind Witze und ironische Wendungen ein Stück weit Geschmackssache, und es wird ja auch nicht erst seit Böhmermanns »Schmähkritik« auf den türkischen Präsidenten darüber debattiert, was Satire darf und was nicht. Die explizite Wiedergabe rassistischer Witze, um Aussagen zu verdeutlichen, erscheint jedenfalls unnötig – und zur Belustigung der Leser ist sie schlicht fehl am Platz. Gerade weil, wie Simon selbst schreibt, »Sprechen eine Form von Handeln« sei, ist es merkwürdig, dass er so viele Vorurteile ausführlich wiedergibt.

Viele Leser mögen es erfrischend finden, keine trockene wissenschaftliche Analyse serviert zu bekommen. Dadurch kann sich das Buch vermutlich eine größere Zielgruppe erschließen als konventio­nell sachliche Werke über den Populismus. Statt jedoch psychologische Experimente, die etwas über die Mechanismen des Populismus aussagen, lediglich in Kurzform abzuhandeln, wären genauere Quellenangaben oder weiterführende Informationen besser gewesen. Denn letztlich bleibt unklar, worauf Simons »Anleitung« beruht.