Chemische Unterhaltungen: Zauberhafte Silberbäumchen aus der Petrischale

Bei den gegebenen Versuchsbedingungen werden Silber(I)-Ionen aus der Silbernitrat-Lösung zu Silber(II)- und Silber(III)-Ionen oxidiert. Außerdem entstehen Oxonium-Ionen, welche sich mittels eines Indikators nachweisen lassen:

Anode: 7 Ag+ (aq) + NO 3 – (aq) + 24 H 2 O (l) → [Ag+(Ag+IIAg 2 +IIIO 4 ) 2 NO 3 –](s) + 16 H 3 O+ (aq) + 10 e–

Das oxidierte Silber wächst an der Anode in verzweigten Strukturen, die sich immer mehr verästeln. Voraussetzung dafür ist die gute elektrische Leitfähigkeit der Verbindung Ag 7 NO 11 . Deshalb werden die Silber(I)-Ionen nicht ausschließlich an der Elektrode oxidiert, sondern auch an den schon bestehenden Dendriten. An der Kathode ist das gleiche Phänomen für das wachsende Silberbäumchen verantwortlich: Elementares Silber leitet elektrischen Strom ebenfalls gut, so dass sich an der Kathode ein weiteres Fraktal bildet. Die verzweigte baumartige Struktur entsteht, weil die Silber-Ionen in zufälligen Bewegungen durch den Elektrolyten wandern, während das Produkt (Silber beziehungsweise Ag 7 NO 11 ) regelmäßig abgeschieden wird.

Nach der Elektrolyse lässt sich an der Anode ein weiteres interessantes Phänomen beobachten: An den dort entstandenen Fraktalen bilden sich Gasbläschen, die besonders unter einem Stereomikroskop gut zu erkennen sind. Mit der Zeit zerbrechen die Fraktale und liegen dann nur noch in Bruchstücken vor.