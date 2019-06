Wichtiges Windsystem: Die 5 wichtigsten Fragen zum Jetstream

Wie beeinflusst das Ozonloch den Jetstream?

Der Polarfrontjetstream auf der Südhalbkugel lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen wie sein Pendant auf der nördlichen Hemisphäre: Da er größtenteils über Ozeane hinwegweht, ist er nicht den vielen Turbulenzen durch hohe Gebirge oder plötzliche Temperaturunterschiede ausgesetzt, welche die Ausschläge nach Nord und Süd zusätzlich begünstigen. Doch seit Ende des 20. Jahrhunderts beobachten Wissenschaftler, dass sich der südliche Jetstream in Richtung Antarktis verschiebt. Den größten Beitrag dazu leistet offenbar das Ozonloch, wie Forscher von der Pennsylvania State University ermittelt haben.

Dieses reißt während des Frühjahrs auf der Südhalbkugel jedes Jahr in unterschiedlicher Größe über der Antarktis auf – 2017 maß es laut NASA rund 20 Millionen Quadratkilometer. Anschließend, während des australischen Sommers zwischen Dezember und Februar, verlagert sich der südliche Polarfrontjetstream in Richtung Pol. Die steigende CO 2 -Konzentration der Atmosphäre wirkt sich auch auf die Lage des Jetstreams aus und lässt ihn tendenziell äquatorwärts wandern, doch überwiegt die Wirkung des Ozonlochs diesen Effekt. Auf den Jetstream der Nordhalbkugel hat die Ozonkonzentration in der Stratosphäre vermutlich keinen Einfluss.

Welchen Einfluss hat der Jetstream auf Flugrouten?

Die Strahlströme der Erdatmosphäre wehen an der Obergrenze der Troposphäre in etwa 9000 bis 15 000 Meter Höhe – jenem Bereich, in dem auch Verkehrsflugzeuge fliegen. Dadurch können die Windsysteme großen Einfluss auf Flugreisen haben. Ein Jet, der in den mittleren Breiten von West nach Ost fliegt, kann durch den bis zu 500 Stundenkilometer schnellen Rückenwind viel Zeit und Geld einsparen: Im Februar 2019 erreichte eine Boeing 787 kurzfristig eine Geschwindigkeit von fast 1300 Stundenkilometern relativ zum Boden. In der umgekehrten Richtung sind die Winde lästig, und in den Zeiten vor der modernen Navigation waren sie manchmal sogar tödlich.

Der bekannteste derartige Unfall war der Absturz des umgebauten Bombers »Star Dust« im Jahr 1947, als dieser beim Flug Richtung Osten über den Anden in den Jetstream geriet und beim Landeanflug statt des Flughafens eine Bergflanke vorfand. Heutzutage sind Ort und Geschwindigkeit des Jetstreams in Echtzeit abrufbar, so dass Flugzeugcrews die Höhenwinde gezielt aufsuchen oder vermeiden. Da die Strahlströme sehr variabel sind, Schleifen werfen und sich hunderte Kilometer nach Norden oder Süden verschieben, muss die Flugroute besonders bei Langstreckenflügen dafür oft kurzfristig angepasst werden.

Neben günstigen und widrigen Winden hat der Jetstream außerdem einen weiteren, oft etwas unangenehmen Effekt: Seine Randbereiche sind sehr turbulent. Dort, wo der schnelle Strahlstrom an andere Luftmassen grenzt, bilden sich Wirbel, die ein Flugzeug ordentlich durchschütteln können. Anders als Turbulenzen durch Wetterphänomene, die meist an den mit ihnen verbundenen Wolken erkennbar sind, ist diese Art von Luftunruhe unsichtbar – und gelegentlich gefährlich. Unter Umständen kann ein Flugzeug sehr plötzlich Dutzende Meter fallen, so geschehen 1997 über dem Pazifik, als ein Jet auf dem Weg von Tokio nach Honolulu abrupt etwa 30 Meter absackte. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, einer starb. Derartige Vorfälle passieren immer wieder. Im März 2019 gab es zum Beispiel auf einem Flug der Turkish Airlines durch heftige Turbulenz 29 Verletzte. Fachleute vermuten, dass die Wirbel rund um den Jetstream durch den Klimawandel merklich stärker und häufiger werden.

Wie beeinflusst der Jetstream den Monsun?

Der südasiatische Monsun ist ein Windsystem, das der Region von Pakistan bis Südchina im Sommer ergiebige Regenfälle, im Winter jedoch Kälte und Trockenheit bringt. Im Einflussgebiet der regelmäßigen Niederschläge leben mehr als eine Milliarde Menschen, deren Schicksal seit Jahrhunderten mit dem Monsun zusammenhängt – und damit auch mit den atmosphärischen Strahlströmen. Der Monsun im Süden Asiens wird geprägt von der Wechselwirkung der zentralasiatischen Gebirge mit dem subtropischen Jetstream. Dieser ist schwächer und weniger variabel als sein polares Gegenstück, denn er bezieht seine Kraft nicht aus Luftdruckdifferenzen, sondern aus der großräumigen Zirkulation tropischer Luftmassen.