In regelmäßigen Abständen beobachten wir das immer gleiche Schauspiel: Ein Amoklauf erschüttert die USA, das ganze Land debattiert über schärfere Waffengesetze, und es passiert … nichts. Allerdings sind Debatten über die Notwendigkeit, den privaten Waffenbesitz zu reglementieren, kein rein amerikanisches Phänomen. Und anderswo blieb der Gesetzgeber auch nicht untätig. So wurde das Waffenrecht in Deutschland nach den Amokläufen von Erfurt 2002 und Winnenden 2009 durchaus verschärft. Doch kann man damit tatsächlich die Gewalt eindämmen?

Ein Großteil der Studien, die sich dieser Frage annahmen, antwortet mit einem Ja. Staaten, in denen der legale Zugang zu Schusswaffen erschwert ist, weisen deutlich geringere Mord- und Suizidraten auf als solche, in denen sich die Bürger leichter bewaffnen können. In Japan etwa sind Schusswaffen in privater Hand faktisch verboten, die Zahl der mit ihnen verübten Morde pro Jahr wird dort kaum je zweistellig. In den USA dagegen kamen im Jahr 2017 exakt 14 542 Menschen durch Kugeln ums Leben. So eindeutig die Korrelation zwischen der Verfügbarkeit von Schusswaffen und öffentlicher Waffengewalt ist, sie belegt nicht zwangsläufig die Effektivität von Waffengesetzen. Schließlich können die Unterschiede auch kulturell begründet sein. Da hilft nur ein genauerer Blick auf einige beispielhafte Staaten.

In Australien wurde das Waffenrecht nach dem Amoklauf von Port Arthur 1996 verschärft, ergänzt durch ein Rückkaufprogramm für in Umlauf befindliche Waffen. In der Folge sank sowohl die Mord- als auch die Suizidrate drastisch. Selbst in Hinsicht auf Amokläufe scheint die Verschärfung effektiv gewesen zu sein: In den 18 Jahren vor dem Amoklauf in Port Arthur hatte es 13 vergleichbare Taten im Land gegeben, in den 23 Jahren seither keine einzige.

Vergleichbare Effekte wiesen Kriminologen für die Waffenrechtsverschärfung in Österreich nach. Und Zahlen aus einzelnen US-Bundesstaaten lieferten ebenfalls klare Hinweise darauf, dass schärfere Waffengesetze wirken. Angesichts dieser Befunde gilt die aktuell in Brasilien vorangetriebene Lockerung des Waffenrechts vielen als brandgefährlich, zumal das Gewaltniveau in diesem Land ohnehin hoch ist.