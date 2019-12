Kavšek, M.: The comparator model of visual habituation and dishabituation: Recent insights. Developmental Psychobiology 55, 2013

Reynolds, G. D.: Infant visual attention and object recognition. Behavioural Brain Research 285, 2015

Literaturtipp:

Pauen, S.: Vom Baby zum Kleinkind. Springer, 2018. Die Entwicklungspsychologin Sabina Pauen erklärt, wie die Jüngsten denken.

Quellen:

Kavšek, M.: The comparator model of visual habituation and dishabituation: Recent insights. ­Developmental Psychobiology 55, 2013

Reynolds, G. D.: Infant visual attention and object ­recognition. Behavioural Brain Research 285, 2015