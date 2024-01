Freistetters Formelwelt: Ägyptische Brüche beugen Stress an Festtagen vor

Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Mit Stammbrüchen musste man schon im alten Ägypten hantieren. In der damals verwendeten Hieroglyphenschrift gab es spezielle Symbole für ½, ⅔ oder ¾. Sonst konnte man Brüche nur wie in obiger Formel, als Summe von Stammbrüchen, ausdrücken. Anders wäre es auch unpraktisch gewesen mit einer Mathematik, die noch kein modernes Stellenwertsystem hat. Hätte man beispielsweise den Bruch 14⁄ 25 in Hieroglyphen schreiben wollen, hätte man 14-mal das Symbol für 25 benutzen müssen (plus ein Symbol, das einen Bruch anzeigt). Das ist viel Arbeit, vor allem, wenn man die Zeichen in Stein meißeln möchte. Zerlegt man 14⁄ 25 aber in Stammbrüche, dann reichen die drei Hieroglyphen für ½, 1⁄ 7 und 1⁄ 850 (denn 14⁄ 25 = ½, + 1⁄ 7 + 1⁄ 850 ).

Die Ägypter lehren uns das gerechte Teilen einer Pizza

Um das Pizzaproblem zu lösen, muss man den Bruch 7⁄ 8 so darstellen, wie es die Ägypter getan hätten. Dazu gibt es mehrere Verfahren. Wir beginnen jedoch damit, aus dem Bruch 7⁄ 8 einen neuen Bruch zu bilden. Der neue Zähler entspricht dem alten, der neue Nenner ist das kleinste ganzzahlige Vielfache des alten Zählers, das größer als der alte Nenner ist. Klingt verwirrend, ist aber simpel: Der alte Zähler war 7, und einmal 7 ist definitiv kleiner als 8 (der Wert des alten Nenners). Also nimmt man zweimal 7, was 14 ergibt und größer als 8 ist. Der neue Bruch beträgt also 7⁄ 14 , womit sich nun weiterrechnen lässt. Man kann ihn zum Beispiel zu den 7⁄ 8 addieren und dann gleich wieder subtrahieren. Die Art und Weise, wie der neue Bruch gebildet wird, legt fest, dass er sich auf jeden Fall zu einem Stammbruch kürzen lässt: 7⁄ 8 = ½. Übrig bleibt nun noch der Rest, nämlich 7⁄ 8 − 7⁄ 14 , was gleich 3⁄ 8 ist. Damit verfährt man wie zuvor und kommt zu dem Ergebnis, dass sich 3⁄ 8 auch als ⅓ + 1⁄ 24 schreiben lässt. Damit ist man schon am Ende angelangt.