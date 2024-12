Star-Bugs – die kleine-Tiere-Kolumne: Das unerwartete Gift des Bücherskorpions

Um neue Lebensräume zu besiedeln, nutzen die Spinnentiere einen Trick. Denn auch wenn sie flink sind: Für winzige Tiere ist es schwierig, große Strecken aus eigener Kraft zurückzulegen. »Pseudoskorpione nutzen Insekten als Taxi«, sagt Hörweg, etwa Fliegen oder Käfer. Mache sich beispielsweise ein Bockkäfer (Cerambycidae) auf zu einem abgestorbenen Baum, klammert sich das Spinnentier an Beine oder Deckflügel und fliegt einfach mit. So erreicht es neue Jagdgründe ebenso wie potenzielle Partner.

An den Mundwerkzeugen haben Bücherskorpione Spinndrüsen. Sie fertigen aber keine auffälligen Netzkunstwerke an wie etwa die Radnetzspinnen (Araneidae). Ihre feinen Gespinste schützen vielmehr den Nachwuchs, der sich innerhalb weniger Wochen und nach drei Häutungen vom Ei zum ausgewachsenen Spinnentier entwickelt. Außerdem überwintern Bücherskorpione in den Gespinsten; Pseudoskorpione können bis zu drei Jahre alt werden.

Der Bücherskorpion als Bienenhelfer? Im 20. Jahrhundert diskutierten Forschende die Idee, ob Bücherskorpione gezielt in Bienenstöcken eingesetzt werden könnten, um die Varroamilbe (Varroa destructor) zu bekämpfen. Diese Milbenart schädigt als Parasit die Brut der Honigbiene (Apis mellifera) und kann Völker erheblich dezimieren. Hintergrund dieser Idee war, dass Imker in ihren Bienenbeuten hin und wieder Bücherskorpione entdeckten. Der österreichische Zoologe Max Beier veröffentlichte 1951 einen Aufsatz mit dem Titel »Der Bücherskorpion, ein willkommener Gast der Bienenvölker«, fokussierte sich hier allerdings auf die unter Imkern ebenfalls gefürchteten Raupen der Wachsmotten (Galleriinae). Zudem vermutete er, dass Bücherskorpione Honigbienen als Insektentaxi nutzen. Die These, dass Bücherskorpione gezielt Bienenstöcke aufsuchen, ließ sich nicht halten. Vielmehr sind sie Generalisten, die trockene, dunkle Lebensräume bewohnen und sich deshalb eher zufällig in eine Bienenbeute verirren.

Ungefährlich für den Menschen

Pseudoskorpione sind Jäger, und so auch der Bücherskorpion. In freier Natur lauert er unter der Rinde von Kiefern und Platanen oder in Vogelnestern Springschwänzen, Staubläusen und Milben auf. Verschlägt es ihn in Wohnungen und Häuser, jagt er aber ebenso Bettwanzen (Cimex lectularius) und Bücherläuse. Vor allem Letztere findet er häufig in Bibliotheken, Archiven und Museen. Und dort zwischen, in und auf Exponaten und Büchern. Daher hat der Bücherskorpion seinen deutschen Namen.