In Bestform: »Ein niedriger Ruhepuls spricht für einen hohen Fitnesszustand«

Das Herz von Sportlerinnen und Sportlern schlägt im Ruhezustand deutlich langsamer als bei Untrainierten. Warum ist das so? Wie langsam kann der Ruhepuls eigentlich werden – und was sagt er sonst noch über den Gesundheitszustand einer Person aus? Das und mehr weiß Martin Halle, Professor für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin an der Technischen Universität München.

Spektrum.de: Herr Professor Halle, bei Sportlerinnen und Sportlern ist der Ruhepuls bekanntlich niedriger – warum?

© mit frdl. Gen. von Martin Halle (Ausschnitt) Martin Halle | Der Sportkardiologe hat den Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin an der TU München inne. Zudem leitet er die deutschlandweit größte Ambulanz für Prävention und Sportmedizin und ist Präsident der European Association of Preventive Cardiology.

Martin Halle: Das hängt mit dem vegetativen Nervensystem zusammen. Es regelt fast alle Vorgänge in unserem Körper und besteht aus zwei Teilen: dem sympathischen und dem parasympathischen. Der Parasympathikus hält die grundlegenden Funktionen aufrecht: Herzschlag, Atmung, Verdauung. Das sympathische Nervensystem tritt eigentlich nur dann in Aktion, wenn wir schnell handeln müssen; früher hieß das beispielsweise: dem Tiger davonrennen. Die Grundaktivität ist ganz entscheidend dafür, wie gut jemand im Ernstfall mit den Reserven seines Körpers klarkommt. Ein hoher Ruhepuls bedeutet, dass die Grundaktivität erhöht ist. Das ist schlecht, man möchte ja im Ruhezustand – und natürlich auch unter Belastung – möglichst wenig Energie verbrauchen. Das ist zwar heute nicht mehr so zentral wie früher, aber im Grunde geht es darum, das Überleben zu sichern. Dafür ist ein niedriger Puls einfach besser.

Was heißt niedrig?

Ein Ruhepuls von 60 ist besser als 70, 50 ist besser als 60. Wenn er noch niedriger ist, bringt das nicht mehr viel. Wir wissen aber, dass die Pulswerte von Profisportlern bis auf 35 heruntergehen können. Ihr Herz schlägt also nur 35-mal in der Minute. Im Vergleich zu jemandem, der einen Puls von 70 oder 80 hat, ist der Stoffwechsel etwa um die Hälfte langsamer. Das ist ein Energiesparmodus, den man sich in gewisser Weise antrainieren kann.