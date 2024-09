Krebs verstehen: Kann Krebs durch eine Biopsie streuen?

Manche Krebszellen lassen sich auch in Bauchwasser (Aszites), in Wasseransammlungen in der Lunge (Pleuraergüsse) oder im Fall von bestimmten Blutkrebserkrankungen im Blut nachweisen. Um an dieses Material zu gelangen, ist jedoch auch eine Punktion nötig.

Krebsstreuung durch Biopsie extrem unwahrscheinlich

Grundsätzlich ist es möglich, dass Krebszellen durch eine Biopsie in umliegendes Gewebe verschleppt werden. In aller Regel führt das aber nicht dazu, dass sich eine Krebserkrankung im Körper ausbreitet. Gerade bei den häufigsten Krebserkrankungen wie Brust- oder Prostatakrebs, bei denen auf der ganzen Welt täglich Biopsien durchgeführt wurden, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die Entnahme zu einer Ausbreitung der Erkrankungen führt.

Krebszellen sind sehr wählerisch, wenn es darum geht, sich irgendwo niederzulassen

Denn Krebszellen können gar nicht so einfach an allen Stellen des Körpers anwachsen. Tatsächlich müssen sie erst über einen längeren Zeitraum bestimmte Eigenschaften erwerben, um sich in einem neuen Gewebe festsetzen zu können. Man geht davon aus, dass bloß wenige Krebszellen diese Eigenschaften haben. Zudem fühlen sich Krebszellen in der Regel nur in ganz bestimmten Bereichen des Körpers wohl. Bei Brust- oder Prostatakrebs treten zum Beispiel häufiger Metastasen in der Lunge oder den Knochen auf als in anderen Organen oder in der Haut. Und das, obwohl der ganze Körper mit demselben Blut durchblutet wird. Krebszellen sind sehr wählerisch, wenn es darum geht, sich irgendwo niederzulassen.

Die Frage ist also: Wohin könnten Krebszellen bei einer Biopsie überhaupt verschleppt werden? Bei einer Darmspiegelung etwa könnten einzelne Krebszellen im Darminneren verteilt werden. Diese Gefahr besteht aber theoretisch auch ohne Biopsie, da der Darm die ganze Zeit in Bewegung ist und Stuhl hindurchwandert und so Zellen abgetragen werden. Auch der Einstich bei einer Biopsie, bei dem ein kleiner Kanal im Bindegewebe und der Haut entsteht, stellt nur ein geringes Risiko dar: Genau in diesen Geweben fühlen sich die meisten bösartigen Zellen gar nicht wohl, weshalb Metastasen im Weichgewebe oder der Haut eher selten sind.

Daher ist Vorsicht dann geboten, wenn eine Krebserkrankung vermutet wird, die sich im Stichkanal »wohlfühlen« könnte. Dazu gehören etwa so genannte Weichgewebssarkome, bösartige Tumoren, die vom Binde- und Stützgewebe ausgehen. Bei Verdacht auf eine solche Erkrankung wird die unklare Raumforderungen üblicherweise mit dem umgebenden Gewebe operativ entfernt und dann untersucht. Auch bei bestimmten anderen Krebserkrankungen wird auf eine Biopsie verzichtet. So wird etwa der Hoden bei einem Verdacht auf Hodenkrebs meist operativ frei gelegt, statt durch den Hodensack hindurch zu biopsieren.

Nicht zu biopsieren kann viel gefährlicher sein

Auch hier gilt wieder: Krebs ist nicht eine Erkrankung. Ob die Vorteile einer Biopsie die Nachteile überwiegen oder nicht, beurteilen Ärzte und Ärztinnen individuell. Dabei können sie auf eine lange Erfahrung mit Gewebeentnahmen bei Krebs zurückgreifen. Und diese Erfahrung zeigt: Das Risiko eines Schadens durch eine Biopsie ist gering. Eine falsche Behandlung auf Grund einer unklaren Diagnose stellt jedoch eine große Gefahr dar.