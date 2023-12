Krebs verstehen: Was kann man von der Tierwelt über Krebs lernen?

Liegt der Schlüssel zur Behandlung von Krebs in der Tierwelt?

Lassen sich diese Erkenntnisse aus der Tierwelt auf den Menschen übertragen, und können sie dabei helfen, neue Therapien gegen Krebs zu entwickeln? Ein eigenes Forschungsfeld mit dem Namen »Comparative Oncology«, also vergleichende Onkologie, widmet sich genau dieser Frage.

Untersuchungen an Tieren, die selten Krebs bekommen, helfen vor allem dabei, die Funktion bestimmter Gene besser zu verstehen, die Krebs entstehen lassen oder vor ihm schützen. Viele der gefundenen Schutzmechanismen sind bereits in den Körperzellen der Tiere enthalten, doch es ist nicht trivial, sie in menschliche Zellen einzuführen. Auch aus anderen Gründen lassen sich die Erkenntnisse aus der Tierwelt nur zum Teil auf Menschen übertragen: Denn viele Krebsfälle beim Menschen sind auf Lebensstilfaktoren zurückzuführen, die bei Tieren in der Regel eine untergeordnete Rolle spielen.

Ein besseres Verständnis von Krebserkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten können Forschende vor allem entwickeln, wenn sie Tiere untersuchen, die auch an Krebs erkranken und so eng mit uns zusammenleben, dass sie ähnlichen Schadstoffen wie wir ausgesetzt sind: zum Beispiel Hunde. Rund jeder vierte Hund erkrankt im Lauf seines Lebens an Krebs und ungefähr jeder zweite bis dritte Mensch. Einige Krebsarten von Hund und Mensch sind in ihrer Biologie ähnlich. Hunde entwickeln beispielsweise Brustkrebs, Prostatakrebs, Lymphdrüsenkrebs, Osteosarkome – eine Art von Knochenkrebs – oder Glioblastome, besonders aggressive Hirntumoren.

Natürlich auftretende Krebserkrankungen bei Hunden zu erforschen, ist in den Augen einiger Wissenschaftler aussagekräftiger, als Krebszellen isoliert von einem Organismus unter künstlichen Laborbedingungen zu untersuchen oder in Mäuse zu verpflanzen. Tatsächlich gibt es klinische Studien, in denen an Krebs erkrankte Hunde neue Medikamente gegen Krebs erhalten. Sie leben bei ihren Besitzern und kommen regelmäßig zu Untersuchungen bei Tierärzten. Wenn die Medikamente bei Hunden wirken und verträglich sind, können sie in Zukunft vielleicht bei Menschen eingesetzt werden. Solche Forschungsprojekte werden unter anderem vom National Cancer Institute in den USA gefördert.