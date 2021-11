In Bestform: »Ein Krampf ist kein muskuläres, sondern ein neuronales Problem«

Ja. Das hat auch das Team um Bertolasi beobachtet. Die Tatsache, dass der Muskel länger wird, stoppt den Krampf. Natürlich kann Dehnen schmerzhaft sein. Wenn man den Muskel anspannt, ohne eine tatsächliche Verlängerung des Muskels zu erreichen, fügt man sich wahrscheinlich umsonst Schmerzen zu.

»In der einen Studie stand: Magnesium ist nützlich. In der anderen stand: Es bringt nichts«

Viele Menschen sagen, dass Magnesium Krämpfen vorbeugen kann. Ist das wissenschaftlich belegt?

Die kurze Antwort: nein. Zusammen mit Kollegen habe ich eine Übersichtsarbeit dazu erstellt. Eine der Studien, die wir darin diskutieren, markiert den Beginn meiner eigenen Forschungskarriere. Davor war ich ein klassischer Hausarzt. Eine meiner Patientinnen hatte oft Wadenkrämpfe. Eines Tages wurde sie wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Aus irgendeinem Grund ordneten die Kollegen dort einen Magnesiumtest an. Der Wert war niedrig. Also gaben sie ihr Magnesium, intravenös. Als die Frau sich erholt hatte, sagte sie zu mir: »Doktor Garrison, diese schrecklichen Krämpfe, die ich so lange hatte, sind verschwunden!« Sie dachte, das läge am Magnesium. Also habe ich in der Literatur nachgeschaut und zwei Studien gefunden. In der einen stand: Magnesium ist nützlich. In der anderen stand: Es bringt nichts.

Deshalb haben Sie eine eigene Studie dazu durchgeführt?

Genau. Wir haben Menschen eingeladen, die mindestens zwei Krämpfe pro Woche hatten. Sie bekamen fünf Tage lang entweder eine Infusion mit Magnesium oder mit Zuckerwasser und berichteten uns, wie oft sie krampften. In ihrem Urin konnten wir sehen, ob sie das Magnesium aufgenommen hatten oder nicht.

So konnten Sie feststellen, ob die Menschen einen Magnesiummangel hatten?

Richtig. Wenn jemand einen Magnesiummangel hat und Sie ihm eine Infusion geben, wird er etwas davon behalten. Hat er hingegen keinen Mangel und Sie geben ihm fünf Gramm Magnesium intravenös, werden Sie die gesamte Menge im Urin finden. Auf diese Weise testet man in der Klinik, ob jemand einen Magnesiummangel hat. Ein Bluttest ist nicht so empfindlich.

Und was kam bei Ihrer Studie heraus?

Für die Anzahl der Krämpfe machte es keinen Unterschied, ob jemand das Magnesium aufnahm oder nicht. Die Infusionen haben also offenbar nicht geholfen. Aber ich war immer noch sehr an diesem Thema interessiert und so beschloss ich, darüber zu promovieren. Ich habe alle Studien zu Muskelkrämpfen zusammengetragen. Damals wie heute sieht es so aus, dass Magnesium – sofern es überhaupt einen Nutzen hat – für die klinische Behandlung irrelevant ist. Zumindest für Menschen, die im Ruhezustand Krämpfe haben.

»Wenn Sie sich genügend Magnesium zum Beispiel über Milch oder Vollkornprodukte zuführen, werden Sie wahrscheinlich nur eine winzige Menge aus Nahrungsergänzungsmitteln behalten und den Rest wieder ausscheiden«

Und bei sportbedingten Krämpfen?

Dazu gibt es keine randomisiert-kontrollierten Studien, zumindest habe ich keine gefunden. Ich weiß nicht, ob Magnesium bei sportbedingten Krämpfen hilft. Aber ich wäre skeptisch.

Viele Menschen glauben fest daran. Man kann überall Magnesiumpräparate kaufen, und auf Laufveranstaltungen bekommt man sie sogar geschenkt. Ist mein Körper überhaupt in der Lage, dieses Magnesium zu verwerten?

Ein bisschen kann der Körper problemlos aufnehmen. Aber wenn Sie sich genügend Magnesium zum Beispiel über Milch oder Vollkornprodukte zuführen, werden Sie wahrscheinlich nur eine winzige Menge aus Nahrungsergänzungsmitteln behalten und den Rest wieder ausscheiden.

Wie viel Magnesium brauchen wir? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen, täglich insgesamt 300 bis 400 Milligramm Magnesium zu sich zu nehmen, abhängig von Alter und Geschlecht. Unter 25 Jahren sollten Frauen beispielsweise 310 Milligramm, Männer 400 Milligramm aufnehmen, danach 300 beziehungsweise 350 Milligramm pro Tag. Schwangere und Stillende benötigen etwas mehr. In Nahrungsergänzungsmitteln, die man zusätzlich zur normalen Ernährung einnimmt, sollten laut Bundesinstitut für Risikobewertung höchstens 250 Milligramm Magnesium enthalten sein. Eine Untersuchung der Verbraucherzentralen von 2020 ergab, dass mehr als die Hälfte der untersuchten magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmittel diese Menge überschritten.

Können diese Produkte auch schaden?

Wenn Sie mehr als 250 Milligramm pro Tag einnehmen, können Sie Durchfall bekommen. Vielleicht machen Magnesiumpräparate einfach nur sehr teuren Stuhl und Urin. Aber wenn Sie beim Laufen oft Krämpfe bekommen und mir sagen, dass das Magnesium Ihnen hilft, wäre das Letzte, was ich Ihnen raten würde, es abzusetzen. Vielleicht täusche ich mich ja und es bringt Ihnen tatsächlich etwas. Oder Sie glauben zumindest, dass es wirkt. Auch das kann hilfreich sein.

Die Macht des Placeboeffekts?

Ja. Den sollten wir niemals vernachlässigen.