Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf: Wie lange müssen wir wirklich schlafen?

Einfach mal wieder acht Stunden durchschlafen – das wünschen sich, gern begleitet von einem Stoßseufzer, viele Menschen. Doch kurzer Schlaf ist eigentlich das spannendere Phänomen, und wahrscheinlich das gesündere. Denn mit kurzem Schlaf können Sie spielen. Und vor allem können Sie Schlafstörungen entgegenwirken. Wir müssen deshalb über den Mythos sprechen, nur langer Schlaf sei gesunder Schlaf.

Eine Tiktokerin befand im Jahr 2024 sogar, Frauen müssten neun bis zehn Stunden pro Nacht schlafen – allerdings argumentierte sie auf Basis eigener Überlegungen und frei von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Grundsätzlich können wir sagen: Gesunde Menschen schlafen im Schnitt etwa sieben Stunden pro Nacht. So empfehlen es etwa die American Academy of Sleep Medicine und die Sleep Research Society im »Journal of Clinical Sleep Medicine«.

Abweichungen von diesem Wert sind normal und erwünscht. Fehlt Schlaf aus der vergangenen Nacht, kann ein Teil davon nachgeholt werden. Auch Infekte können den Schlaf verlängern, vermittelt durch Zytokine. Dieser verlängerte Schlaf hilft dem Körper, die Erkrankung zu bekämpfen. Wer dagegen trotz Infekt weniger als sechs Stunden in der Nacht schläft, hat mit Erkrankungen wie Covid vermutlich etwas länger zu kämpfen. Länger schläft oft ebenfalls, wer sich mehr bewegt, wobei dieser Effekt sich bei häufigem intensivem Training auch umkehren kann.