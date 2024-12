Schlichting!: Hinter der Sprengkraft von Eis steckt ein Sog

H. Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Hinter zahlreichen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürtdiesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Alle seine Beiträge finden sich auf dieser Seite.

Wasser gehört zu den wenigen Substanzen, die sich beim Gefrieren nicht zusammenziehen, sondern ausdehnen. Diese Dichteanomalie kann zerstörerische Folgen haben: Wenn das Wasser nicht genügend Platz hat, um die voluminöse Eisstruktur zu bilden, baut es einen erheblichen Druck auf. Man denke an Flaschen, die in der Tiefkühltruhe platzen, oder an Wasserrohrbrüche im Winter. Und finden sich nicht auch überall im Stadtbild augenfällige Beispiele, nämlich in Form von Frostschäden bei porösen Baumaterialien wie Mauerwerk oder Asphalt?

Doch interessanterweise ist der Ausdehnungseffekt für Schlaglöcher und andere solche Absprengungen und Aufbrüche wohl nicht die Hauptursache. Das haben Wissenschaftler von der ETH Zürich im Jahr 2023 nachgewiesen. Entscheidend ist vielmehr, dass Eis seine Oberfläche mit immer weiteren Schichten aus Eis überzieht, solange von außen Wasser nachströmt.

Dazu muss man wissen, dass Eis stets von einer dünnen Wasserschicht bedeckt ist, selbst bei sehr tiefen Temperaturen. Diese Benetzung ist eine Konsequenz des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, das heißt des Bestrebens der Natur, unter den gegebenen Bedingungen so viel Energie wie möglich an die Umgebung abzugeben. Energetisch ist es besonders kostspielig, eine direkte Grenzfläche der regelmäßigen Eiskristalle mit dem angrenzenden Stoff aufzubauen (wie Luft oder Asphalt). Es ist günstiger, wenn sich dazwischen eine vermittelnde Wasserschicht bildet.