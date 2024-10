Schlichting!: So wird eine Schnur zum Wasserrohr

Widerstreitende Kräfte im stabilisierenden Gleichgewicht

Für den Transport ist also Unterdruck nötig. Dafür wiederum braucht der geschlossene Siphon feste Wände, die der Druckdifferenz gegenüber der Umgebungsluft standhalten. Ausgerechnet solche Wände fehlen beim Docht. Wie also kann das Prinzip hier trotzdem funktionieren? Welche Kräfte erhalten den Unterdruck aufrecht?

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Schnürsenkel-Siphon | In einem als Docht verwendeten Schnürsenkel steigt Flüssigkeit in einem Weinglas auf und gelangt über dessen Rand in ein tieferes Gefäß. Darin hat sich die Ausbeute einer Nacht angesammelt.

Die im Docht aufsteigende Flüssigkeit steht in unmittelbarem Kontakt mit der Luft. Deswegen kommen nur Grenzflächenkräfte in Frage. Diese äußern sich darin, dass das Material von der Flüssigkeit gut benetzt wird. Das heißt, die spezifische Grenzflächenenergie (Grenzflächenspannung) muss beim Kontakt der Fasern mit der Flüssigkeit kleiner sein als beim Kontakt mit der Luft. Da die Natur bestrebt ist, unter den gegebenen Bedingungen so viel Energie wie möglich an die Umgebung abzugeben, überzieht sich der Docht zwangsläufig mit einer durchgehenden Hülle aus Flüssigkeit. Dieser Vorgang wird auch als Kapillareffekt bezeichnet.

Dabei spielt die Form dieser Hülle eine wesentliche Rolle. Das kann man sich an einem einfacheren Beispiel veranschaulichen, bei dem zwei gut benetzbare Glasplatten keilförmig zusammenstoßen. Zwischen den Platten steigt wegen des Kapillareffekts das Wasser auf, wobei sich die Flüssigkeit bezüglich der Luft umso stärker konkav krümmt, je höher sie steigt (siehe »Wasser im Glaskeil«). Denn mit zunehmender Höhe sinkt der hydrostatische Druck, und damit nimmt der Unterschied zum äußeren Luftdruck zu. Die Krümmung ist Ausdruck des Gegendrucks, der durch die Vergrößerung der Grenzfläche entsteht. Man spricht daher vom Krümmungsdruck.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Wasser im Glaskeil | Zwischen zwei Glasplatten, die sich an einem Ende berühren und am anderen Ende durch einen Abstandhalter getrennt sind, steigt gefärbtes Wasser auf – umso höher, je näher sie sich kommen.

Bei einem vollgesogenen Docht sind die Verhältnisse vergleichbar. Das erkennt man zum Beispiel bei einem Wollfaden, wenn man dessen unteres Ende in gefärbtes Wasser hängen lässt (siehe »Nasser Faden«). Die Wollfasern sind gut benetzbar, so dass sich die Zwischenräume mit Flüssigkeit füllen und sich eine durchgehende Wasserhaut bildet. Daran sieht man, wie der hydrostatische Druck im Inneren nach oben hin abnimmt und die konkave Krümmung und damit der Krümmungsdruck der Einbuchtungen zunimmt, so dass sich alles mit dem äußeren Luftdruck die Waage hält.