Springers Einwürfe: Die Werte der Natur

Ein internationales Team um den Umweltökonomen Unai Pascual vom Baskischen Zentrum für Klimawandel in Bilbao (Spanien) hat dargelegt, wie das funktionieren kann. Die Forscherinnen und Forscher stützten sich auf den aktuellen Bericht der Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), zu dem mehr als 300 Autoren beigetragen hatten.

Das Team um Pascual beschreibt unter anderem die gelungene Restauration eines durch kommer­zielle Übernutzung vom Kollaps bedrohten Ökotops. Der Chilika-See ist eine riesige Brackwasser-Lagune an der indischen Ostküste, Existenzgrundlage für 140 000 Fischerfamilien und begehrter Ausflugsort für hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland. Gefährdet war das Gewässer seit den 1980er Jahren durch wachsende Aquakulturen. Zudem sickerten infolge immer intensiverer Landwirtschaft von den Rändern Schadstoffe ein.

Seltener Erfolg: Im Jahr 2001 konnte der Gefährdungsstatus offiziell aufgehoben werden. Damit ist der Chilika-See bis heute das einzige dauerhaft stabilisierte Feucht­gebiet in ganz Asien. Wie die Gruppe um Unai Pas­cual hervorhebt, wäre das durch bloß von oben oktroyierte Naturschutzvorschriften, die oft am wachsenden Widerstand der lokalen Bevölkerung scheitern, gewiss misslungen.