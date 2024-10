Star-Bugs – die kleine-Tiere-Kolumne: Nicht jeder roten Wanze darf man trauen

Eine vierte rot-schwarze Wanze ist die Ritterwanze (Lygaeus equestris). Auffällig ist ein einzelner weißer Tupfen auf den sich überlappenden schwarzen Enden der Vorderflügel. Sonst ist die Oberseite der Wanze hellrot. Darauf prangen schwarze Flecken in der Form eines Ritterkreuzes, das der Wanze ihren Namen gab. Beide Merkmale ermöglichen es, diese Art sicher zu bestimmen.

Warnfarbe – aber nicht bei allen

Alle vier Arten saugen an Pflanzen, wobei jede unterschiedliche Favoriten hat. Streifenwanzen beispielsweise bevorzugen die noch grünen Samen von Doldenblütlern wie der Wilden Möhre, während Zimtwanzen an Samen und Früchten von Korbblütlern oder Königskerzen saugen. Spannend sind die Fraßpflanzen der Ritterwanze, denn sie erklären, warum zumindest diese Wanzenart rot-schwarz gefärbt ist. Die Kombination ist in der Tierwelt oft der wenig dezente Hinweis: »Vorsicht, ich bin giftig!« Ritterwanzen saugen an Pflanzen wie Schwalbenwurz und Adonisröschen, die reich an Glykosidgemischen sind. Die Insekten reichern diese teils giftigen Substanzen in ihrem Körper an und machen sich dadurch für Fressfeinde ungenießbar.

© Sigrid März (Ausschnitt) Zimtwanze | Schwarze Augen rahmen die rote Stirn der Zimtwanze ein. Dadurch lässt sie sich gut von Feuerwanzen unterscheiden.

Viktor Hartung erinnert sich an die Erzählung eines Kollegen. Der hatte auf einer Expedition Ritterwanzen gesammelt, pflückte sie mit bloßen Händen Stück für Stück von den Pflanzen. Zur Mittagszeit habe er dann ein Brötchen gegessen und plötzlich Herzrasen bekommen. Offenbar hatten die Ritterwanzen an Pflanzen gefressen, die Herzglykoside bilden, wie sie der Rote Fingerhut oder Maiglöckchen herstellen. Beim Sammeln hatten die Insekten diese Wehrstoffe abgegeben und die Hände des Biologen benetzt. Von dort gelangten sie wiederum über das Brötchen in dessen Körper.

In Fall der Ritterwanze warnt die rot-schwarze Färbung also zurecht. »Aber von Feuerwanzen ist mir das nicht bekannt«, sagt Hartung. Sie saugen in diesen Breiten hauptsächlich an Malvengewächsen wie Stockrosen, Eibisch und Linden. Und für Insektenfresser wie Igel und Vögel, aber auch Raubwanzen und Spinnen sind Feuerwanzen eine beliebte Beute. Gegen Räuber wehren sich Feuerwanzen wie die meisten ihrer Verwandten zwar auch mit einem stinkenden Sekret, ihre rot-schwarze Warntracht scheint jedoch nur wenig abzuschrecken.