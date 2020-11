In Bestform: Wie motiviert man sich, daheim zu trainieren?

In jedem Fall braucht man zunächst eine Idee. Was will ich machen, und wie mache ich es zu Hause? Beispielsweise könnte man Widerstände, Gewichte und Bewegungsschwierigkeiten in der eigenen Wohnung suchen, um daran ein Bewegungsprogramm zu erstellen. Dafür muss man wissen, wie ein Training aufgebaut sein sollte und was einen im jetzigen Leistungszustand weiterbringt. Und dann braucht man natürlich die Ausrüstung dafür.

Wie lässt sich Muskelkater vermeiden? Wie viel sollten Sportler trinken? Diese und weitere Fragen bespricht die Biochemikerin Annika Röcker in ihrer Kolumne » In Bestform « mit Experten aus der Sportmedizin. So erfahren Sie, was beim Sport in Ihrem Körper vorgeht, und erhalten wertvolle Tipps für ein gesundes Training.

Ein gutes Stichwort. Welche Geräte wären das?

Prinzipiell braucht man gar keine Geräte. Man kann ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht für jede Muskelgruppe etwas tun. Für die Bauchmuskulatur etwa Crunches (siehe »So trainieren Sie Ihren ganzen Körper«), Kniebeugen oder Lunges für die Beine, Liegestütze für den Oberkörper. Zum Teil kann man aber auch seine Möbel zu Fitnessgeräten umfunktionieren: Mehrfach auf einen kleinen Tisch oder Stuhl hinauf- und wieder heruntersteigen trainiert die Oberschenkel. Die Treppe lässt sich, wie bereits erwähnt, ebenfalls wunderbar für ein Kraft- und Ausdauertraining nutzen. Und gefüllte Wasserflaschen eignen sich sehr gut für ein klassisches Hanteltraining für die Arme. Wer dennoch ein spezielles Equipment möchte, weil er sich so besser motivieren kann, sollte sich für wenig Geld Hanteln oder ein Thera-Band zulegen.

Was unterscheidet Eigengewichtsübungen vom Training mit Gewichten?

Die Gewichte haben vor allem den Vorteil, dass man seine Muskulatur noch intensiver belasten und noch schnellere Trainingsfortschritte erzielen kann. Das ist vor allem im leistungsorientieren Sport interessant. Für einen Freizeitsportler, der zwei- bis dreimal die Woche etwas für seine Gesundheit tun möchte, reicht das eigene Körpergewicht völlig aus. Es gibt jedoch auch sehr ambitionierte Fitnesssportler, die komplett ohne Gewichte trainieren. Es gibt viele Möglichkeiten, fit zu bleiben.

Sollte man besser morgens, abends oder in der Mittagspause trainieren?

Das hängt in erster Linie davon ab, wann es für einen selbst passt. Wenn ich großen Aufwand betreiben muss, um mir am Vormittag Zeit freizuschaufeln, dann sollte ich es lieber lassen und es dann machen, wenn ich Zeit, Lust und Muße dazu habe. Das ist aus meiner Sicht auch zentral: Ich muss genießen können, was mit mir, also mit meinem Körper passiert. Nur dann kann ich darin etwas für mich entdecken und bleibe dabei. Wenn ich ein Programm möglichst schnell und zu einer von Experten empfohlenen Uhrzeit absolviere, dann werde ich sehr bald keine Lust mehr dazu haben.

Was sollte man trainieren: nur Kraft oder auch Ausdauer?

Man sollte in seinem Trainingskonzept möglichst vier Aspekte berücksichtigen: Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Im Prinzip geht es bei all dem um Geschicklichkeit und vor allem um Gleichgewicht. Diese Fähigkeit sollte man immer wieder erproben. Stellen Sie sich regelmäßig auf ein Bein oder auf einen wackeligen Untergrund. Dass wir das Gleichgewicht halten können, ist für uns im Alltag dermaßen selbstverständlich, dass wir gar nicht daran denken, das extra zu trainieren. Wenn wir aber gar nichts dafür tun, geht uns diese Kompetenz mit dem Älterwerden verloren. Darum sollten wir so oft wie möglich Gleichgewichtsaufgaben in unseren Alltag integrieren.

Balance für zwischendurch Stellen Sie sich auf Ihr linkes Bein und ziehen Sie mit der rechten Hand Ihren rechten Fuß an das Gesäß heran. Bleiben Sie so für etwa 30 Sekunden aufrecht stehen. Fixieren Sie dabei einen Punkt oder Gegenstand vor Ihnen. Wenn Sie es etwas anspruchsvoller mögen, schließen Sie dabei die Augen. Danach wechseln Sie die Seite.

Sollte man trotzdem auch draußen laufen gehen?

Auf jeden Fall! Draußen zu Fuß unterwegs zu sein – sei es laufend, wandernd, walkend oder spazierend –, ist ein wahrer Jungbrunnen. Das Ziel sollte sein, so viele Schritte wie möglich am Tag zu absolvieren. Nicht nur im Rahmen konkreter Sporteinheiten, sondern auch im Alltag sollte man aktiv sein und einen bewegten Lebensstil führen. Dann ist unter Umständen auch gar nicht mehr so viel Extrasport nötig.

Wie motiviert man sich dazu?

Es gibt seit einiger Zeit Schrittzähler und erschwingliche Pulsuhren. Zu wissen, wie viele Schritte man im Alltag zurücklegt hat, kann motivieren, noch mehr zu machen. Wer einen Bürojob hat, jetzt womöglich noch dauerhaft im Homeoffice sitzt und sich allgemein relativ wenig bewegt, kommt vermutlich nicht über 3000 Schritte pro Tag hinaus. Das lässt sich leicht auf 6000 bis 7000 steigern, wenn man darauf achtet, die Treppe statt dem Fahrstuhl zu nehmen oder bestimmte Wege zu Fuß zurückzulegen, etwa zum Einkaufen. Oder man dreht zwischendurch eine Runde ums Haus.

Oft werden 10 000 Schritte als Richtwert genannt, obwohl diese Zahl eigentlich recht willkürlich festgelegt wurde. Stimmen Sie dem dennoch zu?

Ja, für den durchschnittlichen Sportler wären 10 000 Schritte pro Tag das Optimum. Wenn man das jeden Tag schafft, hat man sehr viel für seine Gesundheit und seine Fitness getan. Viele Menschen motivieren sich zudem viel leichter, Sport zu treiben, wenn sie es quasi nebenbei erledigen können und nicht extra Sportklamotten anziehen oder irgendwo hinfahren müssen. Auf Dauer reicht sonst die Motivation nicht. Ein weiterer positiver Nebeneffekt vom Sport nebenbei ist: Wenn der Puls hochgeht, wird der Körper besser mit Sauerstoff versorgt. Als Folge können wir uns besser konzentrieren. Studien zeigen, dass dies schon bei moderater Bewegung der Fall ist. Man fühlt sich danach besser und ist leistungsfähiger.

So trainieren Sie Ihren ganzen Körper – in rund 20 Minuten Unter Schlagwörtern wie »Full Body Workout« oder »Home Workout« finden sich im Internet Anleitungen für praktisch jedes Fitnesslevel und Zeitfenster. Fitness-Youtuber und -Instagrammer wie Pamela Reif, Daniela Kahl und Daniel Gärtner machen vor, wie es geht. Mit ihrer Hilfe haben wir Übungen für ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining zusammengestellt. Alles, was Sie brauchen, sind eine Matte und etwas Platz um sich herum. Wer mag, kann zwei Wasserflaschen als Gewichte bereitstellen. Wer die Übungen zum ersten Mal macht, sollte etwas mehr Zeit einplanen, um alles auszuprobieren, bevor er richtig loslegt. Auf geht's! Zum Aufwärmen machen Sie zehn Jumping Jacks, also Hampelmänner. Sie gehören zu Daniel Gärtners Lieblingsübungen, weil sie die gesamte Körpermuskulatur beanspruchen. Neben der klassischen Variante, bei der Arme und Beine synchron auseinander- und wieder zusammengeführt werden, kann man auch versuchen, sie asynchron zu bewegen oder dabei die Füße zu überkreuzen. »Das erfordert einiges an Koordination und verbessert unsere Kopplungsfähigkeit«, erklärt der Sportwissenschaftler. Es sei die perfekte Übung für den Trainingsbeginn oder zum Aufwärmen. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit an der TU München ist Gärtner als Fitnesstrainer tätig und postet auf seinem Youtube-Kanal nicht nur Videos zum Ganzkörpertraining, sondern auch für Kickbox-Aerobic. Weiter geht's mit dem Aufwärmen. Nachdem Sie zehn Hampelmänner gemacht haben, folgt Armkreisen: Strecken Sie einen Arm nach vorne aus. Dann kreisen Sie ihn aus der Schulter heraus erst nach unten und dann nach hinten. Vollenden Sie den Kreis und wiederholen Sie die Bewegung drei- bis fünfmal. Wechseln Sie erst die Richtung, dann den Arm. Arme und Beine kurz ausschütteln. Jetzt kommt das eigentliche Workout!

