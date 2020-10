Intelligenz: »Es gibt Hochbegabte in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen«

Wie kommt das?

Hierfür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Man kann sich zum Beispiel einen Computer vorstellen, bei dem alle Komponenten von einem zentralen Prozessor abhängig sind. Ist dieser langsam, limitiert das die maximale Leistung aller Komponenten, so dass diese alle ähnlich langsam arbeiten. Ist der Prozessor hingegen sehr schnell, kommen die Unterschiede in der Effizienz der einzelnen Komponenten mehr zum Vorschein. Das ist aber nicht unbedingt eine korrekte und ganz sicher eine stark vereinfachte Beschreibung der Prozesse, die tatsächlich für den Effekt verantwortlich sind.

»Wer hochintelligent ist, besitzt eher eine besondere Stärke«

Unterscheiden sich Jungen und Mädchen hinsichtlich ihrer Talente?

Am besten dokumentiert ist, dass Jungen besser im räumlichen Denken abschneiden und Mädchen besser im sprachlichen Bereich. Der Vorsprung ist allerdings jeweils eher gering. In der Mathematik, in den Naturwissenschaften und bei der allgemeinen Intelligenz sind sie im Schnitt gleichauf. In den Medien werden Geschlechterunterschiede oft überbetont. Eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass Männer und Frauen verschieden sind, ist einfach interessanter. Dabei sind die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts deutlich größer als die zwischen den Geschlechtern. Ein spannendes Phänomen gibt es jedoch: Männer bewegen sich häufiger an den Rändern der Verteilung. Sie haben öfter sehr hohe, aber auch öfter sehr niedrige Werte, etwa in Mathematik.

Ist das ein Grund, warum männliche Genies, zum Beispiel in Film und Fernsehen, präsenter sind?

Wohl kaum. Männer sind in prominenten Positionen einfach deutlich überrepräsentiert. Zusammen mit Lena Keller von der FU Berlin und Martin Brunner von der Uni Potsdam haben wir uns einmal die Spitzenleistenden in Mathematik in den Pisa-Daten angeschaut. Hier liegt das Geschlechterverhältnis innerhalb der Top fünf Prozent in 82 Ländern bei etwa 1 zu 1,5 zu Gunsten der Jungen. Das heißt, von zehn Jugendlichen, die besonders gut in Mathe abschneiden, sind vier Mädchen und sechs Jungen. Schon in den MINT-Studienfächern klafft die Lücke zwischen der Anzahl an männlichen und weiblichen Studenten jedoch deutlich weiter auseinander. Tatsächlich findet man in Physik, Chemie, Ingenieurwesen und Informatik auch recht viele durchschnittlich begabte Männer. Dazu ist gerade auch eine Studie in der Fachzeitschrift »Science« erschienen.