Partnerwahl: Meine intelligentere Hälfte

Angenommen, Sie könnten sich die Intelligenz Ihres Partners oder Ihrer Partnerin aussuchen: Wie klug sollte er oder sie sein? Je mehr, desto besser?

Lieber nicht zu viel des Guten, so lautete das Fazit einer Studie in Australien mit rund 450 Versuchspersonen, die Hälfte davon Studierende. Wie das Team von der University of Western Australia in der Fachzeitschrift »Intelligence« berichtet, sprachen sich die Befragten im Schnitt für einen IQ von 120 aus. Ein IQ von 100 ist per Definition der Durchschnitt. Mit einem IQ von 120 zählt man zu den intelligentesten zehn Prozent; ab 130 gilt man als hochbegabt.

So hoch sollte er aber dann doch nicht sein: Ein IQ jenseits der Zehnprozentmarke war weniger erwünscht. Der Grund dafür war, wie die Forschenden herausfanden: Etwa 60 Prozent der Befragten sorgten sich, dann selbst nicht kompatibel zu sein, und 40 Prozent befürchteten, dass es einem hochintelligenten Partner an sozialen Fertigkeiten mangeln könnte. »Viele Leute haben die stereotype Vorstellung, dass außergewöhnlich intelligente Menschen unter zwischenmenschlichen Problemen leiden«, erläutern die Autoren Gilles Gignac und Zoe Callis.

Die emotionale Intelligenz war den Befragten im Übrigen wichtiger; und anders als der IQ durfte der »EQ« gerne außergewöhnlich hoch sein. Besonders wer sich selbst für emotional kompetent hielt (ob zu Recht oder zu Unrecht), legte Wert auf einen ebensolchen Partner. Das wiederum galt ebenso für den gängigen IQ: Je höher der eigene – selbst geschätzt oder objektiv gemessen –, desto eher wünschten sich die Befragten eine hochintelligente Person an ihrer Seite.