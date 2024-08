Freistetters Formelwelt: Milliardär und Trump-Anhänger inspiriert die Zahlentheorie

Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Der US-Amerikaner Andrew Beal hatte sich in den 1990er Jahren viel mit der berühmten Vermutung von Fermat (an + bn = cn für n > 2 und a, b, c, n positive ganze Zahlen) beschäftigt. Sie war mehr als 300 Jahre lang unbewiesen. Den Beweis fand schließlich der Mathematiker Andrew Wiles im Jahr 1994. Der andere Andrew hat das nicht geschafft – aber Beal kam bei seinen Überlegungen zu dieser Formel:

Sie besagt Folgendes: Vorausgesetzt, die Gleichung gilt und alle Zahlen sind positive, ganze Zahlen mit a, b und c größer als 2, dann haben A, B und C einen gemeinsamen Teiler. Ob diese Behauptung richtig ist, wusste Beal nicht. Er kam aus der Immobilienbranche, verdiente viel Geld, eröffnete seine eigene Bank und gehört heute zu den reichsten Menschen in den USA. Er war zwar an Mathematik interessiert, hatte dieses Fach jedoch nie gezielt studiert. Also schrieb Beal diverse Fachleute an und bat sie um ihre Meinung.

Wer sich auf irgendeine Art öffentlich mit Mathematik beschäftigt, wird diese Art von Post kennen: Immer wieder gibt es Menschen, die der Meinung sind, eine große Entdeckung gemacht zu haben, die sie von der Fachwelt offiziell bestätigt haben wollen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um alles Mögliche, nur nicht um seriöse Mathematik. Doch bei Beals Vermutung sah die Sache anders aus. Harold Edwards, Mathematikprofessor an der New York University, antwortete ihm als Erster und schrieb, es wäre tatsächlich bemerkenswert, wenn die Vermutung wahr wäre. Er vermute aber, dass eine ausführliche Suche mit dem Computer schnell ein Gegenbeispiel liefern würde. Und auch andere Fachleute bestätigten Beal, dass seine Hypothese aus mathematischer Sicht interessant war.