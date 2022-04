Mathematische Unterhaltungen: Krummes Origami

Demaine, E. D. et al.: Reconstructing David Huffman’s Legacy in Curved-Crease Folding. Origami5: Proceedings of the 5th International Conference on Origami in Science, Mathematics and Education (OSME 2010), Singapore, 13. –17. Juli 2010

Demaine, E. D. et al.: Design of Circular-Arc Curved Creases of Constant Fold Angle. Bridges 2020 Conference Proceedings.

Huffman, D. A.: Curvature and Creases: A Primer on Paper. In: IEEE Transactions on Computers C-25, 1976

Maleczek, R. et al.: Curved Crease Edge Rounding of Polyhedral Surfaces

Mundilova, K., Wills, T.: Folding the Vesica Piscis. Bridges 2018 Conference Proceedings

Mundilova, K.: Curved crease folds of spherical polyhedra with regular faces. Bridges 2019 Conference Proceedings.

Mundilova, K.: On mathematical folding of curved crease origami: Sliding developables and parametrizations of folds into cylinders and cones. Computer Aided Design 115, 2019

Sharp, J. et al.: D-Forms: Surprising new 3-D forms from flat curved shapes. Tarquin Publications, St. Albans (UK) 2009