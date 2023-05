Ökologie: Eingeschleppte Ratten verändern Revierverhalten von Fischen

Benkwitt, C. E. et al.: Rat eradication restores nutrient subsidies from seabirds across terrestrial and marine ecosystems. Current Biology 31, 2021

Gordon, T. A. C. et al.: Defended territories of an aggressive damselfish contain lower juvenile coral density than adjacent non-defended areas on Kenyan lagoon patch reefs. Coral Reefs 31, 2015

Graham N. A. J. et al.: Seabirds enhance coral reef productivity and functioning in the absence of invasive rats. Nature 559, 2018

Gunn, R. L. et al.: Terrestrial invasive species alter marine vertebrate behaviour. Nature Ecology & Evolution 7, 2023

Keith, S. A. et al.: Synchronous behavioural shifts in reef fishes linked to mass coral bleaching. Nature Climate Change 8, 2018

Klumpp, D. W. et al.: Damselfish territories: zones of high productivity on coral reefs. Marine Ecology Progess Series 40, 1987

Morgan, I. E., Kramer, D. L.: Determinants of social organization in a coral reef fish, the blue tang, Acanthurus coeruleus. Environmental Biology of Fishes 72, 2005