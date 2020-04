Antarktis: Unerwünschte Einwanderer auf dem Südkontinent

Hitzerekord in der Antarktis

Die Antarktische Halbinsel im Nordwesten des Kontinents steht besonders im Fokus der Einschleppung. Beim Blick auf die Landkarte wirkt sie wie ein Wurmfortsatz, der Richtung Südamerika zeigt. Auf Grund ihres relativ milden Klimas befinden sich hier die meisten Forschungsstationen, und diese Region ist ebenfalls das bevorzugte Ziel von Touristen. Jüngst machte die Nordspitze aber mit einem neuen Hitzerekord Schlagzeilen: Mit 18,3 Grad Celsius wurde die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen.

Welche Auswirkungen die Einschleppung fremder Arten auf hochspezialisierte Pflanzen haben kann, zeigt zum Beispiel das Einjährige Rispengras (Poa annua). Es ist auch bei uns sowie in der gesamten gemäßigten Zone verbreitet. Auf Grund seiner Anspruchslosigkeit gedeiht es selbst auf Schutthalden und wird wegen seiner Robustheit auf Golfplätzen eingesetzt. Chilenische Wissenschaftler veröffentlichten 2012 die Ergebnisse ihrer botanischen Untersuchung auf dem Südkontinent, darunter auch der Antarktischen Halbinsel.

Fazit: »Die Anwesenheit des Einjährigen Rispengrases ging einher mit einer statistisch signifikanten Biomasse-Abnahme der Antarktischen Schmiele und der Antarktischen Perlwurz« – also der beiden einheimischen Arten. Deren Fotosyntheseleistung sank durch die Anwesenheit des invasiven Rispengrases ebenfalls statistisch signifikant, wie Laborexperimente mit den drei Pflanzen unter nachgestellten Umweltbedingungen zeigten. Das Rispengras fand sich vor allem in der Nähe der Schifffahrtsrouten sowohl von Forschern als auch Touristen. Deshalb schlussfolgern die Autoren: »Wenn die Aktivitäten des Menschen und die regionale Erwärmung andauern, wandern wahrscheinlich mehr Pflanzenarten ein, was negative Folgen für die heimischen Arten haben kann.«

Menschen schleppen Tiere und Pflanzen ein

Auch andere Wissenschaftler befürchten, dass nicht heimische Arten die empfindlichen Lebensgemeinschaften im Meer und an Land dominieren werden. Eine vor Kurzem veröffentlichte Studie einer internationalen Forschergruppe unter der Leitung von Kevin Hughes, Umweltwissenschaftler vom British Antarctic Survey (BAS), wertete Hunderte wissenschaftlicher Studien und Datensätze aus, um jene Arten zu identifizieren, deren Invasion auf der Antarktischen Halbinsel sehr wahrscheinlich ist.

Von 103 möglichen Arten definierte das Team 13 Arten mit der größten Wahrscheinlichkeit. Ganz oben stehen Muscheln, Krebse und ein vielborstiger Meereswurm (Chaetopterus variopedatus); außerdem Kelp-Algen. Auf dem Land sind es Springschwänze (Collembolen) und Milben sowie zwei Blütenpflanzen (Leptinella spec.), die zur Familie der Asterngewächse gehören.

»Ein besonderes Problem stellen Meeresbewohner dar, die an Schiffsrümpfen haften und so nach Antarktika kommen« (Kevin Hughes)

Gebietsfremde Pflanzen und Tiere werden auf verschiedene Weise von Menschen eingetragen. Zum Beispiel, wenn an Kleidung oder Schuhen der Besucher Samen oder Bodenreste haften. Oder über Fahrzeuge, Gepäck und Nahrungsvorräte, in denen sich Insekten oder gar Mäuse und Ratten verbergen können. »Ein besonderes Problem stellen Meeresbewohner dar, die an Schiffsrümpfen haften und so nach Antarktika kommen«, erklärt Kevin Hughes. »Wenn die sich erst mal etabliert haben, kann es sehr schwer sein, sie wieder zu entfernen.«