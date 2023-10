Future III: Mit der Kraft der Gedanken

Tom Easton

Tom Easton ist emeritierter Hochschullehrer für Naturwissenschaften. In den 1970er Jahren begann er Science­fiction-Storys und -Romane zu verfassen. 30 Jahre lang schrieb er Buchkritiken für das Magazin »Analog Science Fiction and Fact«. Sein Sachbuch »Destinies. Issues to Shape Our Future« ist 2020 erschienen.