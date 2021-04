Theoretische Physik: Eine neue Mathematik der Zeit

Auf einen Blick Intuitionistische Mathematik Quantenmechanik und Relativitätstheorie haben verschiedene Auffassungen von Zeit. Um die Theorien zu vereinigen, müsste man das Konzept besser verstehen. In der intuitionistischen Mathematik gibt es keine Unendlichkeiten. Zahlen entfalten sich nach und nach - diese Idee kommt der einer fließenden Zeit nahe. Indem man die Physik in intuitionistischer Form ausdrückt, könnte man das Rätsel der Zeit lösen und damit einer vereinheitlichten Theorie näherkommen.

Das Konzept der Zeit ist eines der größten Rätsel der Wissenschaft: Wir scheinen uns auf einer hauchdünnen Grenzschicht zwischen Vergangenheit und Zukunft fortzubewegen, doch diese Gegenwart erscheint seltsamerweise in keinem der bestehenden physikalischen Gesetze. Was treibt den immerwährenden Verlauf an? Entwickelt sich die Zeit stets in eine Richtung, so wie wir es bisher erlebt haben? Diese und ähnliche Fragen plagen Physiker schon seit Jahrhunderten.

Und auch die zwei fundamentalen und extrem gut getesteten physikalischen Theorien konnten bisher keine Abhilfe schaffen. Auf der einen Seite gibt es die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, die unser Verständnis von Raum und Zeit auf den Kopf gestellt hat, und auf der anderen die Quantenphysik, die das Verhalten kleinster Teilchen erstaunlich gut beschreibt.

Schon lange versuchen Experten, beide miteinander zu vereinen, um extreme Phänomene wie den Urknall oder Schwarze Löcher, die sowohl quantenmechanische als auch relativistische Aspekte enthalten, zu verstehen …