Ausbruch in Großbritannien: Affenpocken verbreiten sich wohl in der Bevölkerung

Es gibt derzeit keine spezifischen Medikamente gegen die Affenpocken. Man behandelt die Symptome der Krankheit und verhindert zum Beispiel zusätzliche bakterielle Infektionen, die bei solchen Viruserkrankungen Probleme verursachen können. Sehr früh in der Erkrankung kann man den Verlauf abschwächen, indem man den Pockenimpfstoff oder ein von geimpften Personen gewonnenes Antikörperpräparat verabreicht. Außerdem gibt es einen Lebendimpfstoff, der in den USA aber lediglich für gezielte Impfungen bei zukünftigen Ausbrüchen vorgehalten wird. In Deutschland ist er nicht zugelassen.

Die Affenpocken werden häufiger

Die Zahl der Fälle in Großbritannien und die Hinweise auf eine anhaltende Übertragung zwischen Menschen außerhalb Afrikas ist das neueste Indiz, dass das Virus sein Verhalten ändert. Wie Analysen zeigen, hat sich die Zahl der Fälle in der Demokratischen Republik Kongo zwischen 1980 und 2007 womöglich verzwanzigfacht. Zusätzlich ist das Virus in mehreren westafrikanischen Ländern nach Jahrzehnten wieder aufgetaucht; seit 2017 gab es zum Beispiel in Nigeria mehr als 500 nachgewiesene Fälle und acht Tote.

Es ist unbekannt, weshalb sich so viel mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Eine Rolle spielen womöglich jene Faktoren, die auch die Ebola-Epidemien in Westafrika und in der Demokratischen Republik Kongo mit jeweils mehreren tausend Infizierten begünstigten. Fachleute vermuten, dass Faktoren wie Bevölkerungswachstum und mehr Siedlungen in der Nähe von Wäldern sowie mehr Interaktion mit potenziell infizierten Tieren die Übertragung tierischer Viren auf Menschen begünstigen. Gleichzeitig verbreiten sich Viren schneller durch höhere Bevölkerungsdichte, bessere Infrastruktur und mehr Mobilität.

Die Verbreitung in Westafrika könne auch darauf hindeuten, dass das Virus in einem neuen tierischen Reservoir aufgetreten ist. Eine ganze Reihe von Tieren kann sich mit dem Virus anstecken – neben vielen Nagetieren Affen, Schweine oder Ameisenbären. Infizierte Tiere übertragen das Virus relativ leicht auf andere Arten und auf Menschen – so geschehen beim ersten Ausbruch außerhalb Afrikas. 2003 gelangte das Virus mit afrikanischen Nagetieren in die USA; bei diesen steckten sich wiederum Präriehunde an, die als Haustiere verkauft wurden. Mindestens 47 Menschen infizierten sich mit Affenpocken.