Kuipergürtel: New Horizons entdeckt Alkohol auf Ultima Thule

80 Tage sind seit dem Vorbeiflug der NASA-Raumsonde New Horizons an Ultima Thule am Neujahrstag vergangen. Jetzt präsentierten die Mitglieder des zugehörigen Forscherteams auf der 50. Lunar & Planetary Science Conference in Houston, Texas, erste detaillierte Resultate über dieses seltsame Mitglied des Kuipergürtels, das seinen Spitznamen nach dem mythischen »Ende der Welt« erhielt. Offiziell trägt der Himmelskörper derzeit noch die Katalognummer 2014 MU69. Bislang ist nur ein geringer Teil der aufgezeichneten Bilder und Messdaten zur Erde gelangt, die vollständige Übertragung wird bis Herbst 2020 dauern.

Laden... © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / National Optical Astronomy Observatory (Ausschnitt) Detailbild von Ultima Thule | Nur wenige Minuten vor Erreichen des geringsten Abstands zu Ultima Thule am 1. Januar 2019 schoss die Raumsonde New Horizons dieses Bild des seltsam geformten Himmelsobjekts, das aus zwei Teilkörpern besteht. Sie berühren sich in der hellen Region, die hier als »Neck« oder »Collar«, also Nacken oder Kragen bezeichnet wird. Am unteren Rand von Ultima Thule zeigen sich kleine Einsenkungen, bei denen noch nicht feststeht, ob es Einschlagkrater sind.

Der Vorbeiflug von New Horizons war extrem präzise, tatsächlich passierte die Sonde den Himmelskörper, der auf den ersten Blick an einen Schneemann erinnert, exakt im gewünschten Abstand von 3500 Kilometern. Und das, obwohl sich das Zielobjekt in einer Entfernung von 6,6 Milliarden Kilometern oder dem 44-fachen Abstand Erde–Sonne befand. Die wichtigsten Beobachtungen gelangen New Horizons in einem kleinen Zeitfenster von nur zwei Stunden um die dichteste Annäherung.

Laden... © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / National Optical Astronomy Observatory (Ausschnitt) Ultima Thule ist wirklich rot | Durch Kombination der Bilder der Farbkamera (links) mit den scharfen Bilder der Telekamera (Mitte) lässt sich ein detailliertes Farbbild (rechts) erstellen. Tatsächlich ist die Oberfläche von Ultima Thule ausgesprochen rot gefärbt.

Schon die ersten Detailbilder von Ultima Thule zeigten, dass die Oberfläche dieses Himmelskörpers erstaunlich unversehrt wirkt. Weit davon entfernt, eine zerklüftete Kraterwüste ähnlich unserem Mond zu sein, überwiegen auf Ultima Thule sanfte Rundungen und Hügel. Die Astronomen entdeckten nur wenige kraterähnliche Vertiefungen mit rund 100 Meter Durchmesser, bei denen unklar ist, wie sie sich gebildet haben könnten. Sind es klassische Einschlagkrater, oder sind es Einsenkungen, die sich bei der Sublimation leicht flüchtiger Stoffe bildeten? Zudem zeigen sich längliche, gewundene Rillen auf der ausgesprochen rot gefärbten Oberfläche, die vielleicht die Grenzen der ursprünglichen Klumpen anzeigen, die einstmals zu den beiden Teilkörpern von Ultima Thule sanft verschmolzen.