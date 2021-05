Interview über die Apokalypse: »Die Welt wird wieder untergehen«

Ist ein Ziel von Ihnen und ihrem Team, aus historischen Apokalypsen Lektionen für unsere heutigen Krisen abzuleiten?

Na ja, aus der Geschichte zu lernen ist schwer. Wir sollten aber darüber reflektieren, was in der Vergangenheit war und dass es einen Einfluss hat auf das, was wir heute machen. Also nicht in dem platten Sinne: Ich schaue mal, was in Lateinamerika war, und jetzt leiten wir daraus Lektionen ab. Aber bestimmte Muster von früheren Erlebnissen setzen sich heute fort und die gilt es zu erfassen.

Wie machen Sie das?

Unser Zentrum ist eher operational gegliedert. Erstens gibt es die Imaginarien der Apokalypse. In diesem Bereich sieht man sich an, welche Traditionen es gibt, welche Bilder, welche Filme und so weiter. Das ist das, was die Kultur- und Geisteswissenschaften schon immer gemacht haben. Zweitens geht es darum, das historische Phänomen ernst zu nehmen. Wir wollen betrachten, was in Lateinamerika passiert ist. Man könnte sich auch bestimmte Regionen Deutschlands zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg ansehen, da kam es ebenfalls zur Auslöschung der Bevölkerung. Und der dritte Bereich befasst sich mit Apokalypsen, in denen wir gerade stecken oder in deren Postapokalypse wir sozusagen hineingeraten sind. Die Corona-Pandemie beispielsweise ist ein apokalyptisches Ereignis, eindeutig. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Phase.

Die Eroberung von Tenochtitlan | Die Eroberung und Zerstörung von Tenochtitlan, der Hauptstadt des Aztekenreichs, durch spanische Truppen im Jahr 1521 markiert den Untergang der vorspanischen Welt in Mesoamerika. Der Kulturbruch wirkt bis heute nach.

Das Ziel ist, die Realität der Apokalypse anzuerkennen. Diesen Dialog wollen wir etablieren. Und das nun mit den richtigen Leuten besprechen zu können, ist einfach großartig.

Was sind denn die »richtigen Leute«? Wer sollte an dem Diskurs beteiligt sein?

Wir haben die Möglichkeit, aus dem eurozentristischen Zirkel auszubrechen. Wir können gezielt eine Gruppe von Leuten zusammenzubringen, die vor unterschiedlichen Hintergründen zu einem bestimmten Thema arbeiten. Man kann Kollegen aus Asien oder Lateinamerika nach Deutschland, nach Heidelberg, holen und sie in den Dialog bringen. Auf globale Fragen müssen wir globale Antworten finden, und die haben nicht wir hier in Deutschland oder Europa.

Wichtig ist ein Dialog über die Grenzen der Geisteswissenschaft hinaus. Es wäre wahnsinnig spannend, einen Virologen als Fellow zu haben. Die haben jetzt natürlich anderes zu tun, doch das wird sicher noch passieren. Mich würde brennend interessieren, wie die beschreibenden Naturwissenschaften diese Systemzusammenbrüche betrachten. Da kriege ich relativ wenig Antworten, weil die natürlich auch sagen: Ich kann nur sagen, was passiert, aber nicht, was werden soll. Aber diesen Dialog zu etablieren, wäre eine spannende Sache.

Also Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschafler eben doch motivieren, zu sagen, was sein soll?

Ja, aber dafür müsste man aus der eigenen Disziplin raus. Derzeitiges Problem: Als seriöser Naturwissenschaftler kann man nicht einfach Prognosen über die Entwicklung der Gesellschaft anstellen oder Visionen für die Zukunft entwickeln. Doch im Dialog kann diesbezüglich etwas entstehen. Das zu ermöglichen, ist die große Herausforderung.

Geisteswissenschaftler haben die Tendenz, zu sagen: Die Leute haben in den vergangenen 2000 Jahren schon immer gesagt, dass die Welt untergeht, das sind alles Hirngespinste. Aber die Welt ist schon mehrfach untergegangen, und sie wird wieder untergehen. Wir müssen das ernst nehmen, weil das empirisch beobachtbar ist. Umgekehrt müssen die empirisch arbeitenden Leute sehen, dass es eben nicht nur reine Empirie ist und dass gerade in Zukunftsentwürfen auch die Imaginarien und Erfahrungen vergangener Apokalypsen hineinspielen.

Wie verarbeiten Gesellschaften die Apokalypse?

Das eigentlich Interessante an der Apokalypse ist die Postapokalypse. Es geht nicht darum, zu sagen: Das ist jetzt alles schlimm. Sondern: Was machen wir dann? Denn es lässt sich nicht leugnen, dass es Veränderungen gibt, katastrophische Veränderungen. Aber was passiert danach?

Wesentlich ist, dass in diese neuen Entwürfe einfließt, was vorher schon passiert ist. Wenn man sich die Coronakrise ansieht, wird in den populären Medien immer wieder die Pest aufgerufen. Das sind die Bilderwelten, die sich festgesetzt haben, und die sind bedeutend für die neuen Entwürfe der Zukunft.

Wenn man sich die heutige kulturelle Produktion ansieht, fällt auf, dass nach der Apokalypse meistens etwas Dystopisches kommt. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht in einer Dystopie leben. Ich möchte, dass man das Vorangegangene reflektiert und es dazu nutzt, die Postapokalypse positiv zu gestalten.

Gibt es Beispiele für Gesellschaften, die Apokalypse und Postapokalypse überwunden haben?

Apokalypse ist normalerweise negativ behaftet, aber die Apokalypse ist nicht einfach eine Katastrophe. Es gibt eine ganz große Sehnsucht nach Apokalypsen, die dann sozusagen der Auftakt zu einer besseren Welt sind. Das ist die christliche Tradition: Apokalypse ist zwar Vernichtung, doch dann beginnen die Friedenszeit und das ewige Leben.

Insofern würde ich nicht davon sprechen, dass die Apokalypse überwunden wird, sondern die Apokalypse ist im Grunde genommen schon selbst die Überwindung. Zumindest wenn alles gut läuft und danach eine bessere Welt kommt. Allerdigs werden derzeit vor allem Untergangsszenarien heraufbeschworen und die Szenarien danach sind überwiegend dystopisch. Man redet oft von der Krise als Chance, aber im Moment herrscht eher eine pessimistische Grundeinstellung.

Das wiederum kann nur überwinden, wer reflektiert. Man muss sich eingestehen: Hier ist etwas untergegangen. Und dann beginnt etwas Neues, und dieses Neue kann sich positiv utopisch entwickeln oder negativ dystopisch. Je nachdem wie sich der Einzelne mit dem Erlebten auseinandersetzt.

Heißt das, dass Gesellschaften nicht passiv eine Apokalypse erdulden, sondern sie aktiv gestalten?

Ein System kann kollabieren, aber das muss nicht apokalyptisch sein. Das ist nur der Fall, wenn eine neue Welt beginnt und gleichzeitig ein Moment der Erkenntnis gegeben ist, die sich in der neuen Welt widerspiegelt. Insofern ist die Apokalypse nicht etwas, was einfach so hereinbricht, sie ist, was wir damit machen. Wenn ein System zusammenbricht, kann ich entweder sagen: Na gut, ist halt weg. Oder ich kann sagen: Moment mal, hier ist etwas passiert, wir können nicht mehr einfach weitergehen. Es ist ein Moment zur radikalen Veränderung.

Das ist sogar in den aktuellen Diskussionen zu hören: Auch wenn es schrecklich ist, das ist jetzt die Chance, alles besser zu machen. Darin zeigt sich eine große Sehnsucht, dass endlich das Alte kollabiert und etwas Neues wird. Und dass man das, was man im alten Entwurf falsch gemacht hat, im neuen Entwurf besser machen kann.