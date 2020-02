Forum Romanum: Archäologen entdecken »Grab des Romulus«

Es ist ein Aufsehen erregender Fund, den Archäologen in Rom gemacht haben. Auf dem Forum Romanum öffneten die Ausgräber einen unterirdischen Raum mit einem Sarkophag, den sie mit Romulus, dem sagenumwobenen Stadtgründer, in Verbindung bringen. Wie die Direktorin des Archäologischen Parks am Kolosseum, Alfonsina Russo, ausgehend von antiken Beschreibungen vermutet, könnte es sich um eine Kultstätte aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. handeln. In der Antike war der Ort als »Grab des Romulus« bekannt. Die Ausgräber erklärten zudem, dass ihnen vor 120 Jahren schon ein anderer Forscher mit der Entdeckung zuvorgekommen ist, der den Fund aber nicht weiter beachtet hatte.

Die Archäologen haben den Raum in der Nordecke des Forum Romanum ausfindig gemacht – ungefähr dort, wo heute der berühmte Ehrenbogen des Septimius Severus steht. Der Hohlraum selbst liegt direkt unter dem Eingang der Curia Iulia, dem einstigen Sitzungsgebäude der Senatoren. In der Frühzeit Roms lag in dieser Gegend des Forums das Comitium, der Versammlungs- und Gerichtsplatz der Republik.

In dem unterirdischen Hohlraum fanden die Archäologen einen 1,4 Meter langen Sarkophag aus Tuffgestein und einen runden Stein, den sie als Rundaltar deuten. Der Tuff stammt vom nahe gelegenen Kapitol, wo schon im frühen Rom Stein abgebaut wurde. Dass auch der Sarkophag und der Rundaltar aus jener Epoche stammen, schließen die Ausgräber aus dem Bodenniveau des unterirdischen Raums. Das läge auf der derselben Höhe wie die Rostra, die Rednerbühne, vom Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr.