Artensterben: Existiert der Javatiger doch noch?

Mehr als 150 Millionen Menschen leben auf der indonesischen Insel Java; sie gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Erde. Raum für Natur bliebt da wenig, und doch könnte hier eine Unterart des Tigers überlebt haben: Erstmals seit mehreren Jahrzehnten haben Biologen wieder einen echten Beleg dafür, dass der Javatiger (Panthera tigris sondaica ) überlebt haben könnte. Die DNA-Analyse einer 2019 gesammelten Haarprobe durch Biologen um Wirdateti Wirdateti von der indonesischen National Research and Innovation Agency deutet das zumindest an.

Am 18. August 2019 hatte der Naturschützer Ripi Yanur Fajar gemeldet, dass er außerhalb eines Dorfes im Westen Javas einen Tiger gesehen habe. Bei der folgenden Nachsuche entdeckten dann der Ranger Bambang Adryanto und der Biologe Kalih Raksasewu Fußabdrücke und Kratzspuren, die ihrer Meinung zu einem Tiger passen könnten. Im weiteren Verlauf fanden sie noch eine Haarsträhne, die an einem Zaun hing, der die Dorfstraße von einer Plantage trennt.

Im März 2022 wurde diese Probe schließlich im Labor untersucht und mit DNA vom Sumatratiger, weiteren Tigerunterarten, einem Museumsexemplar des Javatigers sowie von einem Javaleoparden vergleichen – eine Unterart, die ebenfalls vom Aussterben bedroht ist. Die Analyse zeigte, dass sich die gefundene Haarprobe genetisch nur zu 0,3 Prozent vom Museumsexemplar unterscheidet, zum noch existenten Sumatratiger dagegen bereits um drei Prozent. Zudem belegte die Untersuchung, dass es sich bei dem untersuchten Haar um eine relativ frische Spur handelte und dass sie von einem um 2019 lebenden Tier stammte.