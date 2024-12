Artenvielfalt: Verschollene Vögel in »verlorener Welt« aufgespürt

© Julien Mazenauer / Ornis Birding Expeditions (Ausschnitt) Bougainville-Buschsänger | Das letzte Mal wurde diese Art kurz nach der Jahrtausendwende beobachtet – bis eine Vogelbeobachtungstour einen entlegenen Berggrat aufsuchte und den Buschsänger aufspürte.

Als Nächstes widmeten sie ihre Suche dem Buschsänger und der Erddrossel: beides Arten, die ein sehr verstecktes Leben führen. Wie Bergmark für die Initiative »Search for Lost Birds« berichtete, lief er im Unterholz umher, als er einen Vogel mit einem trillernden Lied aufschreckte. Zuerst ordnete er den Gesang einer anderen Drosselart namens Turdus bougainvillei zu. Doch als er den Gesang aufgezeichnet und wieder abgespielt hatte, hüpfte ihm plötzlich und völlig unerwartet der Buschsänger vor die Füße. Mit Hilfe der Aufnahmen konnte der Vogel auch für die restlichen Expeditionsteilnehmer angelockt und später fotografiert werden: erstmals in freier Natur.