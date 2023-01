Astrophysik: James Webb Teleskop erspäht ersten Exoplaneten

In 41 Lichtjahren Entfernung von der Erde bewegt sich eine Art Zwilling unseres Planeten um seinen Stern: Der Exoplanet LHS 475 b hat einen Durchmesser, der zu 99 Prozent dem der Erde entspricht. Und er ist der erste Exoplanet, den das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) nachgewiesen hat. Das berichten ESA und NASA auf ihren Seiten.

Erste Hinweise auf den Himmelskörper lieferte bereits der Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA, doch erst mit Hilfe von Aufnahmen im nahen Infrarot durch das JWST bestätigte sich letztlich die Existenz des Exoplaneten. Er umkreist einen Roten Zwerg im Sternbild Oktant in nur zwei Tagen, so dass der Planet deutlich heißer als die Erde ist. Er befindet sich also nicht in einer habitablen Zone. Für den Nachweis genügten dank der hoch entwickelten Messinstrumente des Teleskops nur zwei Transitphasen von LHS 475 b um seinen Stern. »Die Tatsache, dass es sich um einen kleinen Gesteinsplaneten handelt, ist eine beeindruckende Beobachtung«, sagt Kevin Stevenson vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel, der an der Auswertung beteiligt war.

Das Team versuchte, durch die Analyse des Transmissionsspektrums zu ermitteln, ob der Planet eine Atmosphäre besitzt und wie sie zusammengesetzt ist. »Das Teleskop ist so empfindlich, dass es problemlos eine Reihe von Molekülen nachweisen kann, aber wir können noch keine endgültigen Schlüsse über die Atmosphäre des Planeten ziehen«, so Erin May, ebenfalls vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Ausschließen können die Wissenschaftler allerdings schon, dass der Planet eine dichte, methanreiche Gashülle besitzt, wie dies etwa beim Saturnmond Titan der Fall ist.