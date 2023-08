Beobachtungstipps: Das »E« in der Milchstraße

Ein Fernglas ist ein idealer Reisebegleiter: Gerade jetzt, am Urlaubsort, zeigt dieses kompakte Gerät, was es kann, und dies nicht nur bei der irdischen Naturbeobachtung. Nehmen Sie Ihr Fernglas mit ans Meer oder in die Berge, und entfliehen Sie dort dem Licht der Hotels, denn nun lockt die prächtige Sommermilchstraße. Oft genügt ein kleiner Fußweg, die handliche Optik über die Schulter gehängt.

Achten Sie auf die dunklen interstellaren Wolken, die besonders im südlichen Teil der Milchstraße einen deutlichen Kontrast zu den hellen Partien aus unzähligen Sternen bilden – im Fernglas ein unvergleichlicher Anblick. Wandert der Blick weiter nordwärts, dann wird dieser Kontrast zwar geringer, aber im Sternbild Adler (lateinisch: Aquila), rund 1,3 Grad nordwestlich des 2,7 mag hellen Sterns Gamma Aquilae (γ Aql) erwartet uns eine kleine Überraschung: eine zweiteilige Dunkelwolke, katalogisiert als Barnard 142/143 (siehe »Das dunkle E im Adler«).

© Frank Stefani (Ausschnitt) Das dunkle E im Adler | Inmitten der Milchstraße gibt es Bereiche, in denen Sterne zu fehlen scheinen: dunkle Wolken aus kalter interstellarer Materie, die das Licht dahinterstehender Sterne verschlucken. Hierzu gehören die benachbarten Wolken B 142/143, die »Barnards E« bilden. Frank Stefani fotografierte sie mit einer Canon 7D Mk I und einem Objektiv vom Typ Samyang 135 mm f/2.0 ED UMC auf einer kompakten parallaktischen Montierung iOptron CEM 26EC. Norden ist oben; Osten links.

Selbst wenn der Schimmer der umgebenden Milchstraße hier kaum zu sehen ist, verraten sich die Wolken aus kaltem Gas und Staub durch das scheinbare Fehlen von Sternen in dieser Gegend. Die südwestliche der beiden Teilwolken, B 142, ist diffuser als die nordöstlich davon gelegene Wolke B 143. Schaut man aber eine Weile hin, dann kommt dank der niedrigen Ver­größerung des Fernglases der Eindruck auf, dort stehe schräg gekippt ein fett gedrucktes, dunkles »E« am Himmel. Diese Figur assoziierte auch schon ihr Entdecker, der US-amerikanische Astronom Edward Emerson Barnard (1857–1923).