Beobachtungstipps: Auf Reisen um die Galaxis: Der Kugelsternhaufen Messier 30

Geht es um aktuell sichtbare Kugelsternhaufen, dann geraten am frühherbstlichen Himmel meist nur sehr helle Exemplare wie Messier 15 im Sternbild Pegasus in unseren Blick. Viel weiter südlich, im Tierkreissternbild Steinbock (lateinisch: Capricornus), leuchtet ein zwar lichtschwächerer, aber nicht weniger interessanter Vertreter dieser Gattung: der Kugelsternhaufen Messier 30. Diese unauffällige Sternansammlung finden wir im östlichen Teil des Steinbocks, rund sieben Grad südsüdöstlich des 2,9 mag hellen Sterns Delta Capricorni (δ Cap) und nur 23 Bogenminuten westlich des 5,2 mag hellen 41 Cap, durch behutsames Schwenken mit dem Fernglas. Die Höchststellung über dem Südhorizont erreicht Messier 30 Mitte September kurz nach 23:00 Uhr MESZ.

Messier 30 ist rund 27 000 Lichtjahre von uns entfernt und umläuft das Zentrum unseres Milchstraßensystems innerhalb von 160 Millionen Jahren. Da die Bahn elliptisch ist, schwankt der Abstand des Haufens zum galaktischen Zentrum zwischen 10 000 und 25 000 Lichtjahren. Im Lauf der Zeit hat die 12,9 Milliarden Jahre alte Sternansammlung bereits viele ihrer Mitglieder verloren. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 7,2 mag und einem Winkeldurchmesser von etwa zehn Bogenminuten besitzt Messier 30 deshalb eine geringere Flächenhelligkeit als die meisten anderen Kugelsternhaufen.

© DSS / Wikisky.org (Ausschnitt) Sternennest im südlichen Tierkreis | Im Randbereich des Sternbilds Steinbock (lateinisch: Capricornus) befindet sich der rund 7 mag helle, lockere Kugelsternhaufen Messier 30, der unter einem dunklen Himmel im Fernglas sichtbar ist.

Dennoch sollten Sie mit Ihrem Fernglas einen Versuch wagen, denn unter einem dunklen Himmel sieht dieses Objekt dank des nun besseren Kontrasts größer und heller aus, weshalb sich die Literaturangaben auch unterscheiden. Da Messier 30 zudem recht weit südlich an unserem Himmel steht, bewirkt eine Nacht mit geringem Dunst ebenfalls einen großen Unterschied – aber dafür ist beim Beobachten in den geringeren Höhen keine Nackenstarre zu befürchten. Es empfiehlt sich, das Fernglas auf einem Stativ zu montieren, um den Anblick in Ruhe genießen zu können. Mit einer 10 × 50-Optik ergibt dies eine weitere Verbesserung.